親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

男子三峽遭開3槍 被丟包醫美診所轉送馬偕治療中

黃之鋒被捕前受訪 早預料港府鎮壓將會升級

2019-08-30 22:21中央社 倫敦30日專電

香港眾志秘書長黃之鋒。 本 報系資料照片
香港眾志秘書長黃之鋒。 本 報系資料照片
分享

香港眾志祕書長黃之鋒今天早上突然被捕，下午交保。英國「衛報」報導，他在被捕前受訪時，早就預料到香港政府即將展開更高強度的鎮壓行動。

反送中抗議6月爆發時，黃之鋒因為2014年雨傘革命在獄中服刑。他表示，當時周庭到獄中訪視時對他說：「等你6月17日出獄時，我猜逃犯條例已經通過了。」但事實上，之後又有200萬人走上街頭。

越來越激憤的群眾，迫使香港特首林鄭月娥親口宣布逃犯條例已死，而民眾抗議活動仍未停歇。在抗議即將邁入第13個週末之際，黃之鋒和周庭成了最新一波被捕的社運人士。

黃之鋒和周庭因為涉及6月21日在金鐘夏愨道及灣仔警察總部外的「反送中」示威集會，今天上午先後被警方拘捕，下午在東區裁判法院出庭，案件押後至11月8日審訊。裁判官同意兩人各以港幣一萬元現金交保外出，但要遵守宵禁令等。

黃之鋒在被捕前受訪說，誰也沒料想到，反送中示威竟然會演變成如此大規模、持續這麼久的活動。

黃之鋒表示：「5年前，年輕人站到前線，被父母批評。但是這一次，嬰兒潮世代對於活動非常支持。民眾對於抗議者的行動或許不是完全同意，但大家都在質問，為何要在住宅區，在沒有示威者的街上釋放催淚彈？」

他指出，民調顯示，有4/5民眾希望針對警方行動展開獨立調查，而幾乎所有民眾都希望港府完全撤回逃犯條例。「在香港歷史上，民眾從來沒有如此支持過一項政治訴求。」

黃之鋒也指出，雖然香港的低薪和高房價確實引發民怨，但這並不是民眾示威的原因，這次也有許多專業人士和較富有族群參與示威。他說：「大家都知道，香港人民只是想要享有西方國家從上世紀就享有的基本權利。」

「衛報」指出，在2014年，黃之鋒是學生族群的領袖；但這一次，反送中示威集會沒有領袖，黃之鋒只是眾多民眾之一，所有活動都由民眾自發或線上投票決定。

然而，黃之鋒和周庭等香港眾志成員的被捕，是政府的一大險招。在多起逮捕、對示威者施暴等事件積累下，民眾雖然也有可能因此退卻，但就過去的例子來看，種種施壓只會更激怒民怨，讓更多人走上街頭。

黃之鋒表示：「鎮暴警察和港府犯下的錯誤，刺激民眾繼續示威活動。」

不過，有過2014年的雨傘革命經驗，抗爭者也知道一旦活動結束後將迎來報復。黃之鋒表示：「在雨傘活動之後，一國兩制逐漸瓦解。有人入獄、立法會議員被取消資格、書店店主被綁架（銅鑼灣書店）、外國記者簽證更新被拒......如果我們不持續下去，政府的打壓將超過想像。」

許多人都認為，若是反送中示威沒有結束跡象，當局將會展開更激烈的壓制手段。中國官媒發放大量解放軍在香港出沒的消息，對於港府可能依據「基本法」宣布香港進入緊急情況的傳言也不斷。

黃之鋒說：「我想像不到結果，他們當然是試圖恫嚇民眾，但我想他們也恫嚇了全世界。世界領袖們或許不在乎逃犯條例，或是香港民眾到底有沒有投票權，但是把軍隊開進經貿中心，會讓他們感到憂心。」

黃之鋒表示，他相信國際的意見已經開始轉向，7大工業國集團（G7）最近會議後發布聯合聲明，強調1984年「中英聯合聲明」的存在且重要，敦促中國信守承諾維持香港自治，美國也有越來越多政治人物替香港發聲。

他說：「有人問我，我們能成功嗎？有人跟我說，中國會贏，他們過去22年（從1997年主權移交至今）都贏了，尤其是在過去5年，但我們沒有什麼可失去的。」

反送中香港黃之鋒

相關新聞

王丹：中共若重判黃之鋒等 將讓他們成最年輕諾獎得主

2019-08-30 20:06

黃之鋒獲釋9月可赴台 光合基金會：原定計畫維持

2019-08-30 19:55

卓榮泰呼籲北京當局 不要讓香港情勢持續惡化

2019-08-30 19:14

准交保有條件出境 黃之鋒：堅持反送中5大訴求

2019-08-30 20:23

黃之鋒、周庭下午獲釋 九月可赴台

2019-08-30 18:03

傳拒林鄭撤修例意見 中國外交部重申尊重港府

2019-08-30 18:04

港警大肆搜捕 連立法會議員都傳被抓

2019-08-30 17:11

黃之鋒等人被捕 林飛帆呼籲北京及港府「三個不要」

2019-08-30 17:05

梁振英稱：反送中抗爭是為奪取政權 要做好非常態部署

2019-08-30 16:55

蘇貞昌：人身自由被當政者任意剝奪 台灣不可能發生

2019-08-30 16:53

港中大民調：特首民望大跌 約一成受訪者滿意政府表現

2019-08-30 16:26

港大學生會前會長孫曉嵐 傳30日下午2時半被捕

2019-08-30 15:56

黃之鋒訪台前被捕 林佳龍：支持為民主奮鬥的香港人

2019-08-30 15:37

夜裡的第一聲槍響：整裝待發的「香港之路」

2019-08-30 15:17

路透：林鄭曾提議撤回送中法案 但被北京拒絕

2019-08-30 14:56

黃之鋒、周庭相繼被捕 香港眾志號召港人「831見！」

2019-08-30 14:54

多名港異議者被捕 陸官媒發警告：莫再誤判形勢

2019-08-30 14:18

當街被推進私家車帶走…港異議人士黃之鋒、周庭相繼被捕

2019-08-30 14:13

上訴遭駁回 香港民陣「831」遊行宣布取消

2019-08-30 13:15

緊急法＝變相戒嚴？香港政商界憂：將招來災難

2019-08-30 13:10

中國大陸國防部：駐港部隊能護港長治久安

2019-08-30 13:09

「麻包袋」威脅港警子女 媒體批可恥

2019-08-30 13:08

香港反送中青年遭逮捕 國民黨：莫讓社會進一步撕裂

2019-08-30 12:45

黃之鋒等人被捕 民進黨團：高壓撐不出香港的自由民主

2019-08-30 12:11

深圳武警公安聯合演練鎮暴：用粵語喊話還出動水炮車

2019-08-30 11:56

陸媒披露 香港警方逮捕黃之鋒、周庭的罪名

2019-08-30 11:47

香港白色恐怖！黃之鋒、周庭突被捕，封殺831遊行？

2019-08-30 11:17

繼黃之鋒後 香港眾志成員周庭也被捕

2019-08-30 10:42

大抓捕！香港眾志另一成員周庭30日上午亦被捕

2019-08-30 10:30

駐港解放軍剛輪調 今高調舉行升旗儀式

2019-08-30 10:28

陳浩天機場被捕 港警控涉參與暴動及襲警

2019-08-30 10:03

黃之鋒被捕 總統府：香港需要對話不是鎮壓

2019-08-30 09:57

香港異議人士陳浩天、黃之鋒 不到一天時間相繼被捕

2019-08-30 09:05

不被諒解的心聲：夾在「反送中」裡的港警家屬們

2019-08-30 08:30

裝甲車上街 駐港解放軍高調輪換

2019-08-30 00:37

爆眼少女出面 譴責港府與港警

2019-08-30 00:37

香港可能啟動《緊急法》？駐港解放軍高調輪替

2019-08-29 20:30
看更多

熱門文章

香港異議人士陳浩天、黃之鋒 不到一天時間相繼被捕

2019-08-30 09:05

睡40名高官狂升職 美女副市長收賄6千萬受審

2019-08-30 10:57

香港酒店房價暴跌每晚不到300元台幣 業者：前所未見

2019-08-30 12:21

鄭州IKEA開幕顧客佔據床和沙發 業者：歡迎來店睡覺

2019-08-30 10:57

【重磅快評】COSTCO謹守「中國台灣」 會成一芳第二？

2019-08-30 07:50

香港24小時內逮捕第四名異議者：民主派議員許銳宇

2019-08-30 13:28

黃之鋒、周庭下午獲釋 九月可赴台

2019-08-30 18:03

港大學生會前會長孫曉嵐 傳30日下午2時半被捕

2019-08-30 15:56

陸對台加關稅？港媒：柯文哲可能是神預測

2019-08-30 09:34

大學餐廳幫忙打飯穿太辣 害老闆被罰九千元

2019-08-30 14:08

薄瑞光：習近平強勢領導下 北京將積極追求統一

2019-08-30 18:33

大抓捕！香港眾志另一成員周庭30日上午亦被捕

2019-08-30 10:30

港警大肆搜捕 連立法會議員都傳被抓

2019-08-30 17:11

路透：林鄭曾提議撤回送中法案 但被北京拒絕

2019-08-30 14:56

陸媒披露 香港警方逮捕黃之鋒、周庭的罪名

2019-08-30 11:47

裝甲車上街 駐港解放軍高調輪換

2019-08-30 00:37

人民幣改版 網友讚「高顏值」 還有黑科技讓假幣無所遁形

2019-08-30 10:00

多名港異議者被捕 陸官媒發警告：莫再誤判形勢

2019-08-30 14:18

梁振英稱：反送中抗爭是為奪取政權 要做好非常態部署

2019-08-30 16:55

黃之鋒、周庭相繼被捕 香港眾志號召港人「831見！」

2019-08-30 14:54

爆眼少女出面 譴責港府與港警

2019-08-30 00:37

上訴遭駁回 香港民陣「831」遊行宣布取消

2019-08-30 13:15

王丹：中共若重判黃之鋒等 將讓他們成最年輕諾獎得主

2019-08-30 20:06

准交保有條件出境 黃之鋒：堅持反送中5大訴求

2019-08-30 20:23

黃之鋒等人被捕 林飛帆呼籲北京及港府「三個不要」

2019-08-30 17:05

陸史上最大十一閱兵 要秀新武器

2019-08-30 00:37

美國安顧問：中國匿蹤戰機 偷美F-35技術

2019-08-30 14:37

黃之鋒被捕！ 香港眾志：在街上被推入車 已押往警總

2019-08-30 09:06

港獨陳浩天欲離境 遭警方逮捕

2019-08-30 02:23

黃之鋒被捕 總統府：香港需要對話不是鎮壓

2019-08-30 09:57

傳拒林鄭撤修例意見 中國外交部重申尊重港府

2019-08-30 18:04

黃之鋒被捕 許毓仁：反送中、反一國兩制

2019-08-30 12:12

繼黃之鋒後 香港眾志成員周庭也被捕

2019-08-30 10:42

深情一吻染病毒！情侶雙雙入院 確診患了「熱吻病」

2019-08-30 13:09

新聞眼／東風41、殲20 戰力焦點

2019-08-30 02:25

黃之鋒等人被捕 民進黨團：高壓撐不出香港的自由民主

2019-08-30 12:11

駐港解放軍剛輪調 今高調舉行升旗儀式

2019-08-30 10:28

陳浩天機場被捕 港警控涉參與暴動及襲警

2019-08-30 10:03

陳明通：兩岸今天的僵局 責任在北京

2019-08-30 11:32

影／商場天幕破裂大水傾瀉而下 女被沖飛2米遠

2019-08-30 09:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top