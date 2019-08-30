黃之鋒被捕前受訪 早預料港府鎮壓將會升級

2019-08-30 22:21 中央社 倫敦30日專電



香港眾志秘書長黃之鋒。 本 報系資料照片 分享 facebook

香港眾志祕書長黃之鋒今天早上突然被捕，下午交保。英國「衛報」報導，他在被捕前受訪時，早就預料到香港政府即將展開更高強度的鎮壓行動。

反送中抗議6月爆發時，黃之鋒因為2014年雨傘革命在獄中服刑。他表示，當時周庭到獄中訪視時對他說：「等你6月17日出獄時，我猜逃犯條例已經通過了。」但事實上，之後又有200萬人走上街頭。

越來越激憤的群眾，迫使香港特首林鄭月娥親口宣布逃犯條例已死，而民眾抗議活動仍未停歇。在抗議即將邁入第13個週末之際，黃之鋒和周庭成了最新一波被捕的社運人士。

黃之鋒和周庭因為涉及6月21日在金鐘夏愨道及灣仔警察總部外的「反送中」示威集會，今天上午先後被警方拘捕，下午在東區裁判法院出庭，案件押後至11月8日審訊。裁判官同意兩人各以港幣一萬元現金交保外出，但要遵守宵禁令等。

黃之鋒在被捕前受訪說，誰也沒料想到，反送中示威竟然會演變成如此大規模、持續這麼久的活動。

黃之鋒表示：「5年前，年輕人站到前線，被父母批評。但是這一次，嬰兒潮世代對於活動非常支持。民眾對於抗議者的行動或許不是完全同意，但大家都在質問，為何要在住宅區，在沒有示威者的街上釋放催淚彈？」

他指出，民調顯示，有4/5民眾希望針對警方行動展開獨立調查，而幾乎所有民眾都希望港府完全撤回逃犯條例。「在香港歷史上，民眾從來沒有如此支持過一項政治訴求。」

黃之鋒也指出，雖然香港的低薪和高房價確實引發民怨，但這並不是民眾示威的原因，這次也有許多專業人士和較富有族群參與示威。他說：「大家都知道，香港人民只是想要享有西方國家從上世紀就享有的基本權利。」

「衛報」指出，在2014年，黃之鋒是學生族群的領袖；但這一次，反送中示威集會沒有領袖，黃之鋒只是眾多民眾之一，所有活動都由民眾自發或線上投票決定。

然而，黃之鋒和周庭等香港眾志成員的被捕，是政府的一大險招。在多起逮捕、對示威者施暴等事件積累下，民眾雖然也有可能因此退卻，但就過去的例子來看，種種施壓只會更激怒民怨，讓更多人走上街頭。

黃之鋒表示：「鎮暴警察和港府犯下的錯誤，刺激民眾繼續示威活動。」

不過，有過2014年的雨傘革命經驗，抗爭者也知道一旦活動結束後將迎來報復。黃之鋒表示：「在雨傘活動之後，一國兩制逐漸瓦解。有人入獄、立法會議員被取消資格、書店店主被綁架（銅鑼灣書店）、外國記者簽證更新被拒......如果我們不持續下去，政府的打壓將超過想像。」

許多人都認為，若是反送中示威沒有結束跡象，當局將會展開更激烈的壓制手段。中國官媒發放大量解放軍在香港出沒的消息，對於港府可能依據「基本法」宣布香港進入緊急情況的傳言也不斷。

黃之鋒說：「我想像不到結果，他們當然是試圖恫嚇民眾，但我想他們也恫嚇了全世界。世界領袖們或許不在乎逃犯條例，或是香港民眾到底有沒有投票權，但是把軍隊開進經貿中心，會讓他們感到憂心。」

黃之鋒表示，他相信國際的意見已經開始轉向，7大工業國集團（G7）最近會議後發布聯合聲明，強調1984年「中英聯合聲明」的存在且重要，敦促中國信守承諾維持香港自治，美國也有越來越多政治人物替香港發聲。

他說：「有人問我，我們能成功嗎？有人跟我說，中國會贏，他們過去22年（從1997年主權移交至今）都贏了，尤其是在過去5年，但我們沒有什麼可失去的。」