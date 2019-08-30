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「麻包袋」威脅港警子女 媒體批可恥

2019-08-30 13:08世界日報 香港30日電

「麻包袋接放學」威脅警察子女，媒體痛批侵害言論自由。 歐新社
「麻包袋接放學」威脅警察子女，媒體痛批侵害言論自由。 歐新社
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仇警網民揚言警察「禍必及妻兒」，令新學年學校廣受校園欺凌威脅，激進網民不斷「出謀獻策」，詳細羅列各類肢體欺凌及精神欺凌手段，煽動學生參考內容在校「實踐」。個別極端分子更發表所謂「麻包袋接放學」、「鉛筆插眼」等傷害他人身體的恐嚇言論。官員預期，開學後兒童及青少年被「起底」的個案會上升，校方和家長需要密切留意。

明報報導，網上「起底」就是一種欺凌，令人惶惶不可終日、飽受精神折磨，甚至煽動他人加諸身體傷害，是可恥手段；「起底」氛圍瀰漫，還會帶來「噤聲」效果，侵害言論自由，令他人不敢多言或見義勇為，以免成為「起底」攻擊對象。

退休警組義工隊 接送放學

文匯報報導，為了讓警務人員安心投入工作，有退役警員正招募義工隊，協助現役前線警員接送子女上學及放學，確保孩子安全。消息人士說：「初步構思是按地區及時間運作，例如一棟大廈的退休警員，幫同幢大廈的現役警員接送子女返學放學。」

網上討論區連日來多則帖文都與欺凌、杯葛警察子女有關。有人提出要「警察子女在校園血債血償」，「恰到佢跳樓」；及後亦有人提出各種欺凌警察子女的陰毒招數，包括對「目標」拳打腳踢、用滾燙杯麵汁或廁所水淋向「目標」、上課時向「目標」投擲垃圾等。

文匯報評論，現今網上氛圍是「禍必及妻兒」，「麻包袋接放學」等留言已涉及恐嚇。學校應該是學童快樂學習成長的地方，不應出現「仇恨學園」、「欺凌學園」，辦學團體、校長、教師和家長需要攜手協力，以保障學童身心健康和安全為開學首務。

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