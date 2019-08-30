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中國大陸國防部：駐港部隊能護港長治久安

2019-08-30 13:09世界日報 北京30日電

國防部新聞發言人：駐香港部隊有能力維護香港長治久安 路透社
國防部新聞發言人：駐香港部隊有能力維護香港長治久安 路透社
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中國國防部新聞發言人任國強表示，駐港部隊輪換行動是一項例行性安排，時間與往年大體一致，是根據中央軍委的命令和香港特別行政區的防務需要。

任國強昨被問及香港駐軍下一步動向時指出，堅決聽從中央軍委指揮，駐香港部隊有能力履行駐軍法，並維護香港長治久安。

至於武警兵力日前在深圳集結、演習的畫面陸續曝光，演習將於何時結束？任國強表示，維護社會穩定練兵活動是武警部隊經常性的訓練內容和演練課目，在哪裡訓練，訓練地點、內容和規模，武警部隊都有計畫和安排。

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