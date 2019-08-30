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緊急法＝變相戒嚴？香港政商界憂：將招來災難

2019-08-30 13:10世界日報 香港30日電

駐港解放軍高調輪替 香港可能啟動《緊急法》？港人憂形同戒嚴 路透社
駐港解放軍高調輪替 香港可能啟動《緊急法》？港人憂形同戒嚴 路透社
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香港反送中抗爭進入第82天，迄今不僅毫無緩解跡象，警民衝突甚至持續升高。值此之際，香港近日盛傳，港府考慮引用俗稱《緊急法》的「緊急情況規例條例」以控制當前情勢。對此，香港民主派與商界人士憂心，一旦引用形同宣告戒嚴，將為香港招致災難性後果。

綜合媒體報導，近萬名解放軍昨晨從深圳開進香港，官方表示，這是駐港解放軍的「例行輪調」，但在香港局勢緊繃的當下，特別是政壇謠傳港府將在本月31日啟動《緊急法》的消息之際，讓本回的駐軍更替格外地引人緊張。

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解放軍昨天採陸海空多方向同步行動，除了大批輪車、甲車的夜行軍外，西九龍的昂船洲海軍基地也出現數艘軍艦，將成群的武裝部隊運送上岸。行動規模比往常更為「顯眼」，各種「夜行軍」的軍容影像，也透過中國官媒不斷對外曝光。

目前香港的反送中抗爭仍深陷街頭消耗戰的無盡泥淖，無論街頭民眾再怎麼吶喊「五大訴求，缺一不可」，港府與林鄭都堅持不予回應。就連民陣申請明天的定點集會與遊行，也都遭警方禁止、發出「反對通知書」。

駐港解放軍高調輪替 香港可能啟動《緊急法》？港人憂形同戒嚴 美聯社
駐港解放軍高調輪替 香港可能啟動《緊急法》？港人憂形同戒嚴 美聯社
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目前建制派輿論不斷鼓吹讓香港進入「緊急狀態」，讓特首能取得緊急權力直接頒布宵禁、或對抗議人士發動大規模搜捕，「一次性地止血、控制住局面。」建制派認為，反送中不斷升溫而沒有緩解狀況，若坐視，最終結果就是全面崩潰、軍事接管，「與之相比，寧可選擇使用《緊急法》，儘管政經後果嚴重，但比起解放軍介入還是好得多！」

不過反對派卻強調「政治問題政治解決」，用《緊急法》來鎮壓只會造成更激烈不可收拾的嚴重後果，「這會完全摧毀香港自由與開放的國際聲譽，完全無法想像特區政府在考慮《緊急法》的時候，大腦的思考邏輯究竟是什麼？」

一般認為，類似的討論很可能是港府自放風聲的「拔草測風向」，但若明天的街頭狀況再度升溫，騎虎難下的港府或許真會啟動《緊急法》。

不過與此同時，部分輿論也注意到內地官媒雖然「嘴打暴徒」、並反覆強調「駐港解放軍的權利義務」，但目前北京對《緊急法》的態度卻是不置可否，甚至有擔心林鄭「再度闖禍」、反讓國際對港同情升溫的可能性。

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