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爆眼少女出面 譴責港府與港警

2019-08-30 00:37聯合報 香港特派員李春／香港報導

香港示威者聲援疑眼睛中彈女子，八月十三日曾發起「黑警還眼」集會，癱瘓香港機場。 ...
香港示威者聲援疑眼睛中彈女子，八月十三日曾發起「黑警還眼」集會，癱瘓香港機場。 （路透）
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引發反送中示威者癱瘓機場的尖沙咀遭爆眼少女，昨透過錄影以受害者名義，對香港政府和香港警隊予以最強烈譴責。而香港警方說，已取得女事主個人資料，現階段推測警方令女子受傷的說法不正確。

昨天下午舉行的民間記者會上，八月十一日尖沙咀清場中、疑被布袋彈打中右眼的少女，首度現身以錄影發言。錄影中少女戴上口罩及太陽眼鏡，右眼仍包著紗布。

「爆眼少女」說，在醫院恢復清醒，可以張開一隻眼時，看見市民聲援她所做的一切，包括機場集會、八一八遊行等，覺得非常感動。她希望自己的右眼有如埃及神話其中一個神的右眼，讓市民遠離痛苦。她說，「我還有一個很卑微的願望，就是希望在這場運動中，不要再有人受傷或被捕」。

她批評特首林鄭月娥對警隊的所謂包容、警務處長對下屬的縱容和放任，呼籲警隊停止對市民作出一切暴力行為，並促請港府回應民間五大訴求。

香港警察公共關係科總警司謝振中說，盼她主動聯絡警方交代當日事件，警方經醫院取得傷者個人資料，已正式經法庭程序索取相關報告，推測警方令女子受傷的說法不正確。

此外，香港民間人權陣線發起的八月卅一日集會遊行，昨遭警方駁回，民陣召集人岑子杰表示將盡快提出上訴。隨後即傳出岑子杰遇襲消息，昨天中午一時左右，岑子杰在一家餐廳內遭兩名手持棒球棍及長刀的蒙面男子襲擊。岑因身邊友人保護未受傷，但岑的友人手部受傷送醫。

反送中香港

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