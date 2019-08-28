港職工盟：國泰不應解雇反送中員工

2019-08-28 23:58 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



香港職工盟昨舉行集會，聲援航空業被解雇員工。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

香港職工盟昨舉行集會，聲援航空業被解雇員工。國泰回應強調，大陸民航局發布的安全和保安指令，國泰航空必須完全遵從。此外，昨晚有逾萬民眾在中環遮打花園集會，抗議警方在處置反送中示威者時出現「性暴力」。

香港工會組織職工盟原發起機場國泰城集會，未獲批准後改在中環愛丁堡廣場集會，逾千人參加，出席者多身穿黑衣，手持「撤回解僱決定、停止白色恐怖」的標語，聲援近日被解雇的航空業雇員，要求國泰航空及機管局等資方撤回解雇決定。

職工盟形容，現時大規模解雇是政治大清洗，國泰不應配合大陸民航局，限制員工在工餘時間發表意見。早前被解雇的港龍空勤人員協會主席施安娜表示，雖被解雇，但沒有後悔，希望捍衛言論自由。

國泰回應職工盟稱，不會就個別個案處理作回應，但在決定是否解雇員工時，公司會考慮所有相關情況，包括適用法規，以及員工是否能履行職務等。

國泰航空企業事務董事唐偉邦說，本月初大陸民航局發布的安全和保安指令，國泰航空必須完全遵從。最近幾個月的事態發展，不論對國泰以至香港社會均是非常重大和嚴峻的挑戰，希望盡快妥善解決紛爭，讓社會重回正軌。

香港平等機會婦女聯席發起昨晚八時在中環遮打花園集會，抗議警方在處置反送中示威者時出現「性暴力」。晚間八時整，全場靜默一分鐘，以紀念在示威活動中逝世的人士。參加者以手機亮起閃光燈，並高喊「追究黑警性暴力」等口號。有人則以唇膏在手臂上寫著抗議字句。晚間近十時半，大會宣布有超過三萬人參加集會。