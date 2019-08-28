反送中 因修例而起 以修例告終？

香港「反送中」抗爭規模和持續時間，已超過了2014的佔領中環和雨傘運動。 新華社 分享 facebook

香港「反送中」抗爭規模和持續時間，已超過了2014的佔領中環和雨傘運動。27日出現了新詞新路新爭議，那就是香港的《緊急法》，有人放風說，港府考量以《緊急法》，來應對反送中運動拖長帶來的巨大壓力。

香港實際上沒有《緊急法》，只有一個現行法例中第241章的「緊急情況規例條例」。這條法律賦予港府透過「緊急情況規例條例」緊急立法。不用立法機關，只需特首和行政會議就可訂定，其內容只要符合他們認定的公眾利益，就可包括在內，比如新聞檢查，「對刊物、文字、地圖、圖則、照片、通訊及通訊方法的檢查、管制及壓制」；對有關他們認定危害公安的人可以嚴刑包括終身監禁；當然禁止相關的集會和遊行也可宣布。

特首林鄭月娥27日對《緊急法》含糊其辭，但她的愛將、商務及經濟發展局長邱騰華直接回應，相信國際社會會體諒香港目前的情況，從貿易角度看，欠缺穩定局面反而會令營商受負面影響。

警察方面，27日也有說法，警察公共關係科總警司謝振中在記者會上表示，警方作為執法部門，不適合評論，但強調警方有能力處理現時艱難時期的亂局。

曾任保安局長的新民黨主席葉劉淑儀回應，引用現行法例的「緊急情況規例條例」緊急立法有風險，政府素來知道有相關權力，但問題在於會出現什麼效果，例如有市民建議就禁制「蒙面」進行緊急立法，但效果會否令更多人「蒙面」，屆時又如何處理？

泛民主派和社會暫時是強烈反對。法政匯思成員、大律師楊嘉瑋認為，若政府引用《緊急法》，會開啟很危險的先例，且條例非常過時亦含糊，亦沒有「自動日落」的訂明，當引用條例後，要有待特首會同行政會議宣布撤銷引用，才會終止。

民主派立法會議員集體出來反對，民主派立法會召集人毛孟靜說，如果港府引用《緊急法》，將會令特首會同行政會議擁有無限大權力，香港會由專制變成獨裁，特首可以禁市民出境，批准當局入屋搜查市民和審查通訊，例如禁止通訊軟件Telegram等。

公民黨郭家麒表示，一旦政府引用《緊急法》會令香港股市、樓市下跌，社會有如進入戰爭狀態，香港將會與林鄭玉石俱焚。議會陣線區諾軒表示，特首將有權管控私人資產，這是挑戰資本主義私有產權制度，批評林鄭是挑起新一輪鬥爭。

民主黨黃碧雲表示，《緊急法》一旦實施，香港將不會有新聞自由和通訊自由，亦不會再有外國投資者來港投資。民主黨尹兆堅認為，如以「止暴制亂」作藉口實行《緊急法》，即宣告香港和一國兩制死亡。

《緊急法》之議，除有反送中持續80天，全力抗爭沒用、強力彈壓無效的背景，還有北京正在籌備十一大閱兵的大背景，繼500軍車群集深圳後，公安部長27日在廣州說重話，當是針對香港。是以出現一個有趣現象，香港這場群眾運動因修例而起，又可能以修例告終。