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傳港府打消耗戰 「拉到無人為止」

2019-08-28 13:16世界日報 綜合報導

港府打消耗戰 中央社
港府打消耗戰 中央社
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香港反送中情勢未見止息，香港民研所27日公布最新林鄭民望，反對她擔任特首比率高達76%，較上次調查上升4%。此外，網上流傳「香港人抗爭日程表」，未來接連一周每天都有示威行動。有來自建制派的消息指，港府不會接受五大訴求，將以「消耗戰」抗衡示威者。

香港媒體報導，有建制派消息指，政府高層研判，一旦答允成立獨立調查委員會，會重挫警隊士氣，更難收拾目前「野貓式」暴力示威行動，故不可能答允。

消息稱，而港府若只回應一、兩項訴求，如宣布撤回修例，示威者不會就此罷休收手，故衡量後認為一動不如一靜，短期內都不會回應五大訴求，反而會與示威者打「消耗戰」，每次衝突拘捕激進示威者，「拉到無人為止」。

該消息人士又說，港府認為，當示威者中的最「勇武」核心分子都被拘捕，野貓式激進示威行動才可潰散。待整件事完全平息後，港府才會考慮是否設立獨立調查委員會。

「梁振英」懸賞 緝污國徽兇手

另據明報報導，有團體以「803行動」名義27日在多份報章刊登廣告，對塗污國徽和癱瘓機場等事件「懸紅緝兇」，籲市民登入其網頁803.hk舉報。前特首梁振英亦於其社交網站宣傳該網頁。而翻查香港域名註冊有限公司（HKDNR）資料，域名於本月中登記，持有人正是「梁振英」。

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