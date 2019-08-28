香港祭緊急法？林鄭：用法治止暴

2019-08-28 13:16 世界日報 香港28日電



來源：臉書

香港特首林鄭月娥昨天再一次在香港行政會議會前表示，不同意設獨立調查委員會，自己不會辭職。昨天這場短短的講話和問答中，最重要的表態是，她三度表示港府有能力自行處置香港的紛爭。

動用緊急法？ 林鄭：港府法治止暴。 新華社 分享 facebook

林鄭在回應香港最新熱點《緊急法》時說，港府至今仍有信心可以自行處理延續兩個多月的紛爭，相信也是廣大社會的願望，而最佳基礎是「法治」，政府從無打算用暴力手法處理，警隊的工作也是執法工作。

被問到香港政府是否正考慮動用《緊急法》？她稱，所有香港法律，如果能夠提供法治手段去止暴制亂，政府都有責任檢視。

林鄭又澄清，並非因為部分警務人員抗拒才不成立獨立調查委員會，而是香港政府一貫立場是，現時已由監警會對警務人員處理遊行集會的手法進行調查工作。在這情況下再設獨立委員會調查，並不適合。

記者再問為何不辭職時，她說過去已經回答有關問題，強調她作為行政長官，目前最重要是恢復社會秩序，她不認為管治已經失控，強調每日都支持執法隊伍工作，並負責任處理其他議題，包括可能出現的校園欺凌、堵塞公共建築以及經濟下滑。她希望可以履行職責，服務香港市民，認為這個是現時最好的回應方式，帶領香港度過難關。

她說，香港前一周出現的平靜，隨著上周六及周日的暴力而消失，批評激進示威者目無法紀。她重申暴力不能解決問題，港府不會以暴易暴，而是會用「法治」為香港止暴制亂。

林鄭稱，政府仍會以最大努力創造對話基礎，希望構建對話平台的工作能夠繼續進行，一方面聽意見，一方面思考，對話目標是希望接觸更多不同背景、政治立場及顏色的市民，強調「量」與「質」都很重要。