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反送中抗爭日程曝光 傳港府打消耗戰

2019-08-28 00:20聯合報 記者羅印冲／綜合報導

反送中的學生將於香港中文大學百萬大道舉行罷課集會。 圖／取自星島網
反送中的學生將於香港中文大學百萬大道舉行罷課集會。 圖／取自星島網
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香港反送中情勢未見止息，網上流傳「香港人抗爭日程表」，未來接連一周每天都有示威行動。有來自建制派的消息指，港府不會接受五大訴求，將以「消耗戰」抗衡示威者。

星島網報導，根據這項日程表，從今天到八月卅一日連續三天都有活動，當中以八月卅一日的民陣大遊行最受矚目。

到了九月，活動仍持續，九月一日（周日）有兩項活動。一是網民號召當日下午一時起在機場舉行「和你飛2.0（無限期）」集會，企圖影響機場運作；二是下午二時到英國領事館外集會。

九月二日是香港開學日，網民號召「全港大三罷之罷課集會」，當日下午三時半於香港中文大學百萬大道舉行。九月三日是「學生運動音樂會」，下午三時在中環愛丁堡廣場舉行。

面對一連串的示威抗爭、警民衝突，香港01等媒體報導，有建制派消息指，政府高層研判，現階段一旦答允示威者成立獨立調查委員會，會重挫警隊士氣，更難收拾目前「野貓式」暴力示威行動，故不可能答允。

消息稱，而港府若只回應一、兩項訴求，如正式宣布撤回修例，示威者不會就此罷休收手，故衡量後認為一動不如一靜，短期內都不會回應五大訴求，反而會與示威者打「消耗戰」，每次衝突拘捕激進示威者，「拉到無人為止」。

所謂「消耗戰」策略，即警方以硬手腕應對激進示威局面，每次衝突都拘捕激進示威者，「拉得幾多得幾多」。

該消息人士又說，港府認為，當示威者中的最「勇武」核心分子都被拘捕，或者不敢再出來「勇武」，野貓式激進示威行動才可潰散。待整件事完全平息後，港府才會考慮是否需要設立獨立調查委員會。

香港反送中「抗爭日程表」網上曝光。 圖／取自星島網
香港反送中「抗爭日程表」網上曝光。 圖／取自星島網
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