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十一前 北京難以平定香港

2019-08-27 14:55世界日報 邱鴻安

香港的警民衝突再次升級，25日晚，警方除了發射催淚彈和橡膠子彈，還首次出動水炮車，又第一次使用真槍，一度瞄準示威者，最後只向天開槍，沒有射人（下次就可能射人），多家英美媒體將這一夜稱為三個月以來「最暴力的一夜」。

抗爭運動將如何收場？香港一直傳言，北京已下令，港府必須在十一之前平亂，但眼前形勢顯示，林鄭政府難以達成這個目標；屆時在中共慶祝建國70周年的同一天，香港可能出現數十萬人遊行抗爭的場面。

一，本月18日，香港又有170萬人走出來集會；23日，21萬港人組成60公里長的人鏈，向全球展示抗爭的決心。這兩次行動，都是和平、理性、非暴力的行動，百萬「和理非」是抗爭運動的後盾，而在前線與警方對峙的年輕示威者，則是「勇武派」，和勇結合，不分化，不割蓆，抗爭到底，使北京和港府更難鎮壓。

二，北京不敢出動解放軍，又不願向抗爭運動的五大訴求讓步，因此只能用警察平亂。警方25日又逮捕了36人，使被捕人數增至800人。十一之前，警方鎮壓仍是平亂主力，但這一策略已證實無效，因為每次暴力升級，反而使更多港人走出來。

北京官媒點名指責港鐵接送示威者，港鐵應聲投降，24日和25日連續兩天停駛，目的是阻止示威者參加遊行，也阻止他們在遊行結束後離開。港府不敢維護港人利益，批准停駛，使原來服務港人的港鐵變成為「黨鐵」。港鐵、國泰、太古和匯豐等港英時期留下來的企業，都一一在北京威脅中下跪，林鄭政府不去維護，卻一味聽命北京，主動破壞香港原有制度。

親中派24日包圍「香港電台」，這是北京打擊獨立傳媒的醜惡行動。臉書和推特日前公布，20萬中國帳號發布香港假新聞，顛倒是非，目的是打擊抗爭運動。傳媒如果也一一跪下，真相將會被淹沒。

三，本月31日，「民陣」再主辦遊行，要給林鄭重重一擊，預計將有大量港人參加，像6月和8月三次百萬人遊行一樣。9月初起，大、中學生也進行罷課，屆時港府必向校長和教師施壓，阻止學生罷課，但學生會就此放棄行動？

香港民意研究所本月6日公布的民調顯示，香港14至29歲的年輕人中，91%不信任中國政府，86%不信任一國兩制，84%不信任特首。現在20歲的年輕人，到2047大限時，還不到50歲；他們大都認為，與其往後20年逐步淪陷給中共，喪失一切，不如現在奮力一搏，就算被打、被判刑、以及斷送自己的前途，也要抗爭到底。

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