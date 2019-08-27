林鄭閉門晤青年：警隊抗拒獨立調查

2019-08-27 13:24 世界日報 香港27日電



林鄭閉門晤青年 指警隊抗拒獨立調查 出席者：5大訴求不回應難解風波 中聯辦官員亦在場 法新社 分享 facebook

特首林鄭月娥日前表示要構建「對話平台」，平台未成立，她昨午先出席親建制團體安排的閉門見面會，與約20名青年對話，中聯辦官員亦在場。有青年認為，民間「五大訴求」很明確，若政府不回應，風波難解；另有透露，林鄭會上稱，警隊抗拒獨立調查，需顧及他們感受，她同時理解事件對建制派的傷害。

綜合媒體報導，這場閉門見面會名為「青年對話」，由傑出青年協會、香港遊樂場協會及國際青年商會香港總會發起，歷時約3小時，出席者除林鄭外，還包括教育局長楊潤雄、民政事務局長劉江華，中聯辦青年工作部部長陳林亦在場。林鄭因公事而中途離開，楊、劉二人則坐足全程。

林鄭閉門晤青年 指警隊抗拒獨立調查 出席者：5大訴求不回應難解風波 中聯辦官員亦在場 香港中國通訊社 分享 facebook

報導指出，會上不少人提出民間五大訴求，包括撤回《逃犯條例》、設立獨立調查委員會。青年發展委員會成員吳思諾認為，若由中聯辦牽線邀請青年閉門對話，對解決風波沒有幫助，「如果聽完不打算做，聽來做什麼？」她稱，雖然政府說願意對話，但警方繼續以強硬手法處理示威，與政府「一手硬、一手軟」，即使有對話亦不能解決問題。

另一名青年發展委員會成員林琳認為，開始對話是好事，但示威者有不同背景，難找代表對話，政府可用不同方式，例如安排官員到和平集會現場、或以facebook直播對話等。

針對周日荃灣衝突示威者暴力升級，該名出席者引述林鄭說法，警隊因迫於情勢不得不使用武力，但不希望予人暴力有用的印象。另外，談及獨立調查委員會時，林鄭稱警隊很抗拒設立，認為需顧及整個警隊，不能影響他們工作，重申現時最重要是制止暴力。

張建宗：回應與答應是兩回事

另外，政務司長張建宗昨午出席政府記者會時透露，昨日有青年組織發起首場「對話會」。他說，政府會汲取法國「黃背心」運動經驗，在地區舉辦公開論壇聽意見。

被問及若不回應訴求，如何令市民願意參與對話平台？張建宗稱政府已回應訴求，「但回應與答應是兩回事」，重申修例已「畫上完整的句號」，而警方處理示威的手法則有監警會調查。