示威版軍備競賽？智能面具防臉部辨識

2019-08-26 19:23 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



對抗擁有高科技臉部辨識技術的當局，啟發設計師研發出多功能的智能頭巾與假面具應戰。(photo by Backslash網站截圖) 分享 facebook

上街示威牽涉到另類軍備競賽！談及香港人民上街示威，不得不提到遊行者都戴著防毒面具或是面罩，除了對付警方鎮壓武器外，更有防臉部辨識技術的作用。《CNN》專欄近期提到，由於民主進程與科技演進，走上街頭遊行更加頻繁，但為防止被政府以高科技鎖定、秋後算賬，早就有設計師研發著假面具、智能頭巾以對，但設計者表示並非真要軍備競賽，只是賦予民主自我保護機制。

針對24日香港於觀塘遊行中，拆除燈柱監控系統，示威者至少拉倒5支「智慧燈柱」（Smart Lamp Post），經過研究內部零件真的發現中國廠商的標誌，雖然不能直接指稱這些都具有臉部辨識技術，但被認為高機率連結著中國的國安系統，讓國家機器能得到第一手的街景資料，若再輔以臉部辨識，示威者的資訊恐一覽無遺，因此香港示威者多數都蒙上黑面罩。

根據《CNN專題》報導，其實對抗臉部辨識技術早已行之有年，美國設計師奧利維拉早在2013年就因目睹巴西當地抗議活動中警方的暴行，而受到啟發，他打算研究各國當局對付示威者的手段，並做出有助於示威者的反制手段。

奧利維拉最著名的是「反斜線」（Backslash）技術，這種技術能融入智慧頭巾，不只能隱藏身份，更能通過模組內部網路，在抗議者之間傳遞消息，不會被國家網路攔截，同時更有自定義的注意設備，只要輸入警方的識別，就能在特定範圍內提前得知警方接近。類似的裝備還包含設計師薩爾瓦吉歐所製的假面具，讓臉部辨識技術分辨不出這是戴著面具的人。

《IndiaTimes》報導，這類裝備擁有太多繁複功能，基本上沒有量產的可能，同時奧利維拉也說，這根本不是真的要與當局鬥法，所謂的軍備競賽只是盼提醒當局：民主默許著人民進行程度上的示威，更不應以此威脅人身安全。但這篇文章也提醒，依照香港當前局勢，示威者必須記得配戴護目鏡與防毒面具為上，即便當局沒有透過臉部辨識技術監控，也可能遇到暴力鎮壓。

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