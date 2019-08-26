親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

荃葵青遊行激烈衝突 港警開槍了 動用水炮車

2019-08-26 00:22聯合報 香港特派員李春／香港報導

香港反送中民眾昨舉行荃葵青遊行，三名警察拿起手槍瞄準示威者，並對空鳴槍，為反送中...
香港反送中民眾昨舉行荃葵青遊行，三名警察拿起手槍瞄準示威者，並對空鳴槍，為反送中抗爭以來的首次。 （路透）
分享

香港反送中民眾昨天發動荃葵青遊行，再度出現激烈的警民衝突、流血。香港警方首次動用水炮車、裝甲車，晚間還傳出警察首次拔出手槍瞄準示威者，也首次在示威現場開槍。現場至少聽到一聲槍響，據說是朝天開槍，未見傷人。

香港新界的荃灣、葵涌、青衣三地區民眾發起集會遊行，警方初期反對，在上訴和更改路線後獲准。昨天下午二點半，大批民眾湧入葵涌運動場集合，遊行隊伍三點起步，原定下午五點至八點在荃灣公園中央廣場集會，但中途即出現警民對峙和衝突。

繼觀塘遊行關閉沿線地鐵站之後，港鐵第二次因應大型遊行將路線附近的車站關閉。大批遊行參加者午間圍住港鐵荃灣站、葵芳站，批評港鐵有意阻撓參與遊行的人。一批警察突然在葵芳站現身，強行將記者和民眾推出站外並關上鐵閘，混亂中荃灣區議員譚凱邦助理被警察拘捕。

民主黨立法會議員尹兆堅在荃灣公園會見傳媒，說已致電港鐵，要求開放荃灣西站，讓群眾散去。因大批民眾到達終點後無法離開，最近的港鐵站要走到大窩口，認為現場將愈來愈危險，警方在自製壓力，令壓力鍋爆炸。

香港荃灣昨又現激烈警民衝突，警方首度出動水炮車驅散示威群眾。 （歐新社）
香港荃灣昨又現激烈警民衝突，警方首度出動水炮車驅散示威群眾。 （歐新社）
分享

下午近五點，警方稱有激進示威者在楊屋道和德士古道拆毀鐵欄，以水馬、竹枝及雪糕筒等雜物設置路障，警告示威者立即停止違法行為，並呼籲在場人士立即離開，將進行清場。近五點半，防暴警察高舉黑旗後，十秒後施放催淚煙，其後不斷向示威者逼近，在多處路段施放催淚彈。

五點五十分，兩輛水炮車和一輛裝甲車抵達荃灣示威現場，向路障發射水柱，再由速龍小隊用人手拆路障。近七點，水炮車沿德士古道推進，再發射水柱清場，防暴警察跟著水炮車前進，然後散開捉人。示威者在水炮車發射水柱後快速散去，邊跑邊叫「光復香港、時代革命」的口號。

晚上八點後，雙方在南豐中心、沙咀道一帶與警察對峙，其間有警察拔出手槍瞄準示威者，現場說有穿白衣警察開槍，至少聽到一聲槍響，現場消息說是朝天開槍，未見傷人。香港新界南總區刑事總部警司梁國榮證實有警員開槍，但希望給予時間調查。

反送中香港

相關新聞

荃葵青遊行爆衝突 8人受傷送醫 有警車被砸

2019-08-25 23:20

港警家屬斥港府 「警員不是擋箭牌」

2019-08-25 23:52

荃葵青遊行 數十名手持利刃五星旗白衣漢被警方驅散

2019-08-25 22:11

反送中／示威者破壞麻將館玻璃 要福建人出來

2019-08-25 22:11

荃葵青遊行 傳出香港警方拿出手槍瞄準示威者

2019-08-25 21:13

荃葵青遊行 警方首次應用水炮車發射驅散人群

2019-08-25 19:52

香港825「荃葵青」遊行變衝突 水砲車首度登場

2019-08-25 18:44

反送中／荃葵青遊行集會至晚上7時 防暴警察戒備

2019-08-25 16:54

反送中遊行不斷 旺季酒店入住率只有20%

2019-08-25 15:21

反送中／「五大訴求缺一不可！」荃葵青遊行雨中起步

2019-08-25 15:11

反送中／荃葵青遊行3時起步 葵涌運動場人潮不絕

2019-08-25 14:43

和理非戰間期結束 反送中重回勇武抗爭

2019-08-25 14:21

因應荃葵青遊行 港鐵葵芳、荃灣及荃灣西站下午關閉

2019-08-25 12:27

反送中／觀塘遊行港鐵突停駛 拒民搭乘卻載警察

2019-08-25 11:57

反送中／激化中港矛盾 港漂反感、無力

2019-08-25 11:57

向罷課學生喊話 港政務司長：學校非表達政治主張地方

2019-08-25 09:58

反送中觀塘衝突 29人被捕10人受傷

2019-08-25 09:39

林鄭喊話：大家都累了 可否坐下談一談？

2019-08-25 00:02

親中派包圍香港電台 記者挨打

2019-08-25 00:02

港遊行再爆衝突 警催淚彈清場

2019-08-25 00:02

港鐵受到北京壓力？首度關停多個地鐵車站

2019-08-24 21:15
看更多

熱門文章

荃葵青遊行 傳出香港警方拿出手槍瞄準示威者

2019-08-25 21:13

香港825「荃葵青」遊行變衝突 水砲車首度登場

2019-08-25 18:44

中共主力戰機換國產引擎 備練十一閱兵

2019-08-25 09:33

荃葵青遊行 警方首次應用水炮車發射驅散人群

2019-08-25 19:52

反送中／觀塘遊行港鐵突停駛 拒民搭乘卻載警察

2019-08-25 11:57

反送中以來首次 港警證實向示威者開槍示警

2019-08-25 22:06

反送中觀塘衝突 29人被捕10人受傷

2019-08-25 09:39

荃葵青遊行 數十名手持利刃五星旗白衣漢被警方驅散

2019-08-25 22:11

反送中遊行不斷 旺季酒店入住率只有20%

2019-08-25 15:21

和理非戰間期結束 反送中重回勇武抗爭

2019-08-25 14:21

反送中／「五大訴求缺一不可！」荃葵青遊行雨中起步

2019-08-25 15:11

荃葵青遊行爆衝突 8人受傷送醫 有警車被砸

2019-08-25 23:20

反送中／示威者破壞麻將館玻璃 要福建人出來

2019-08-25 22:11

河南副省長被查 曾剷平200多萬座墳墓被封「平墳書記」

2019-08-25 10:11

唯一參選人 賀一誠當選澳門新任特首

2019-08-25 11:22

西藏警方：一名香港大學生持寫「光復香港」A4紙拍照 悔過後釋放

2019-08-25 23:01

曾涉薄熙來案 央視前主播姜豐現身新加坡

2019-08-25 14:43

陸結婚率創10年新低 90後為啥不婚？

2019-08-25 03:27

反送中／激化中港矛盾 港漂反感、無力

2019-08-25 11:57

反送中／荃葵青遊行3時起步 葵涌運動場人潮不絕

2019-08-25 14:43

陸男上網找富婆包養 被要求「1夜2次」

2019-08-25 12:01

解放軍戰機 「十一」閱兵將秀國產「心臟」

2019-08-25 13:17

反送中／荃葵青遊行集會至晚上7時 防暴警察戒備

2019-08-25 16:54

向罷課學生喊話 港政務司長：學校非表達政治主張地方

2019-08-25 09:58

港警被圍毆開槍示警 疑似反送中首度發射實彈

2019-08-25 22:06

反送中觀塘遊行後 再上演快閃流水式抗爭

2019-08-25 03:24

澳門今選特首 賀一誠管治並不輕鬆

2019-08-25 12:39

因應荃葵青遊行 港鐵葵芳、荃灣及荃灣西站下午關閉

2019-08-25 12:27

中客遊清邁「與鴿共舞」…竟靠「趕鴿人」助拍

2019-08-25 14:46

醉漢巴士熊抱女乘客 大耍「醉拳」又強吻男司機

2019-08-25 22:54

「十一」晚會傳9月29日舉行 7常委出席

2019-08-25 13:16

中國力控債務 地方基建投資降到歷史新低

2019-08-25 18:26

4月前獲確認身分 湖南99歲「慰安婦」去世

2019-08-25 14:36

陸財政困難 要過緊日子了

2019-08-25 23:30

荃葵青遊行激烈衝突 港警開槍了 動用水炮車

2019-08-26 00:22

因應豬價上漲 中國29省補貼民眾買肉錢

2019-08-25 14:22

陸企人物／帶身障者去旅行 「知更鳥」揪出小眾大商機

2019-08-25 13:33

中石化上半年淨利潤 下滑24.7%

2019-08-25 20:47

智利挺反送中台商遭鬧場 外交部譴責滋事中國僑民

2019-08-25 03:35

人民幣短線 下探7.15

2019-08-25 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top