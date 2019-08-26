荃葵青遊行激烈衝突 港警開槍了 動用水炮車

2019-08-26 00:22 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



香港反送中民眾昨舉行荃葵青遊行，三名警察拿起手槍瞄準示威者，並對空鳴槍，為反送中抗爭以來的首次。 （路透） 分享 facebook

香港反送中民眾昨天發動荃葵青遊行，再度出現激烈的警民衝突、流血。香港警方首次動用水炮車、裝甲車，晚間還傳出警察首次拔出手槍瞄準示威者，也首次在示威現場開槍。現場至少聽到一聲槍響，據說是朝天開槍，未見傷人。

香港新界的荃灣、葵涌、青衣三地區民眾發起集會遊行，警方初期反對，在上訴和更改路線後獲准。昨天下午二點半，大批民眾湧入葵涌運動場集合，遊行隊伍三點起步，原定下午五點至八點在荃灣公園中央廣場集會，但中途即出現警民對峙和衝突。

繼觀塘遊行關閉沿線地鐵站之後，港鐵第二次因應大型遊行將路線附近的車站關閉。大批遊行參加者午間圍住港鐵荃灣站、葵芳站，批評港鐵有意阻撓參與遊行的人。一批警察突然在葵芳站現身，強行將記者和民眾推出站外並關上鐵閘，混亂中荃灣區議員譚凱邦助理被警察拘捕。

民主黨立法會議員尹兆堅在荃灣公園會見傳媒，說已致電港鐵，要求開放荃灣西站，讓群眾散去。因大批民眾到達終點後無法離開，最近的港鐵站要走到大窩口，認為現場將愈來愈危險，警方在自製壓力，令壓力鍋爆炸。

香港荃灣昨又現激烈警民衝突，警方首度出動水炮車驅散示威群眾。 （歐新社） 分享 facebook

下午近五點，警方稱有激進示威者在楊屋道和德士古道拆毀鐵欄，以水馬、竹枝及雪糕筒等雜物設置路障，警告示威者立即停止違法行為，並呼籲在場人士立即離開，將進行清場。近五點半，防暴警察高舉黑旗後，十秒後施放催淚煙，其後不斷向示威者逼近，在多處路段施放催淚彈。

五點五十分，兩輛水炮車和一輛裝甲車抵達荃灣示威現場，向路障發射水柱，再由速龍小隊用人手拆路障。近七點，水炮車沿德士古道推進，再發射水柱清場，防暴警察跟著水炮車前進，然後散開捉人。示威者在水炮車發射水柱後快速散去，邊跑邊叫「光復香港、時代革命」的口號。

晚上八點後，雙方在南豐中心、沙咀道一帶與警察對峙，其間有警察拔出手槍瞄準示威者，現場說有穿白衣警察開槍，至少聽到一聲槍響，現場消息說是朝天開槍，未見傷人。香港新界南總區刑事總部警司梁國榮證實有警員開槍，但希望給予時間調查。