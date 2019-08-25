反送中／觀塘遊行港鐵突停駛 拒民搭乘卻載警察

2019-08-25 11:57 世界日報 香港新聞組╱香港25日電



合法遊行下港鐵7站停駛半日。 香港中國通訊社 分享 facebook

因應觀塘遊行可能的風險，港鐵昨天突然暫停7個車站服務，停駛近12小時，令參加完遊行、沒有衝擊的市民難以離開現場，引發民怨；但有市民在港鐵彩虹站，拍到有專列運送警員到九龍灣、觀塘方向。

綜合媒體報導，昨午有黑衣人及街坊不滿港鐵關站，在觀塘站出口抗議，有多人坐在港鐵站口阻止落閘，有人指罵港鐵職員，高呼「我要搭地鐵」、「我要返工」，亦有市民高呼「只准白衫斬人，不准市民搭車」，抗議封站。大批防暴警察約2時到站內清場，協助關閘。

報導指出，昨日下午在觀塘、九龍灣再次引發警民衝突，警方多次發射催淚彈、海綿彈、胡椒球，港鐵依然沒有恢復服務，令部分參加完遊行、沒有衝擊的市民難以離開現場；一批示威者下午約5時到已封站的九龍灣站外要求開閘未果，強行闖入，並要求恢復列車服務，其後港鐵報警。

但是卻有市民在禁駛路線拍到，一列港鐵列車上全是軍裝警員，他們戴頭盔、盾牌、警棍，車上沒有穿其他服裝的人士。而當時港鐵已經停駛彩虹至調景嶺站的所有列車。

為何只接載警員，不接載市民？港鐵承認，在非載客期間安排列車接載警員前往九龍灣站，發言人解釋，當時路面情況不許可，且警方未能經被破壞的鐵閘進入站內。

港鐵車務總監劉天成晚上發公開信，盼社會在港鐵受破壞、同事受威脅時為他們發聲，「不讓暴力在鐵路網路內滋長」。不過，港鐵高層昨沒現身，亦沒交代今日荃灣集會會否再有停駛。

據報導，知情者說，港鐵連串行動與人民日報日前批評港鐵「縱容暴行」及來自內地的壓力有關，故近日措施轉為強硬。中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，近來示威者曾乘搭港鐵作「快閃」行動，或在站內與警方對峙，港鐵停駛的新安排令抗爭者需重新調整策略。 港鐵7站停駛半日，市民轟安排不當。 香港中國通訊社 分享 facebook