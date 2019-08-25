反送中／激化中港矛盾 港漂反感、無力

2019-08-25 11:57 世界日報 香港新聞組╱香港25日電



港漂想當橋梁卻有心無力。 中央社 分享 facebook

反送中運動延燒兩個多月，身處香港的內地人如何看待這場風暴？「港漂」記者Kris表示，中港矛盾下，多數港漂對運動冷感、反感；舉報潮的「白色恐怖」也讓港漂噤聲。

中央社報導，「港漂」泛指從內地赴港留學、就業的群體。2003年起，港府透過「優秀人才入境計畫」、「輸入內地人才計畫」和「非本地畢業生留港╱回港就業安排」等政策，吸引內地人才到香港。據統計，2015年每100名香港居民中，就有1人是「港漂」。

2015年，Kris從北京某大學畢業後，選擇到香港讀碩士。畢業後，Kris留在香港從事媒體業，今年已經是她在香港的第四年。

Kris形容自己是「支持香港爭取民主的中國人」，無論上班或是公餘，她都密切關注反送中運動走向。6月開始採訪抗爭時，Kris經常拍下現場的照片、短片，發在朋友圈裡向內地的朋友解釋這場運動。而她觀察到，當時身邊的港漂多半對這場運動冷感，並沒有太多表態。

7月後，示威者逐步升級行動，內地官媒開始批評示威者是「暴徒」。Kris發現，港漂的態度有了轉變，有人開始發聲批評運動；有些原本同情運動的人也強調：「我支持爭取自由，但反對暴力。」

到了7月底，示威者在香港國際機場發起「和你飛」集會，期間一位白髮老人與示威者發生衝突後被包圍，剪接後的短片不斷在網上瘋傳。一位港漂朋友把影片傳給Kris，並質問她：「這就是你要的民主嗎？」隨即把她刪除好友。

Kris感覺到，港漂群體內開始針鋒相對。之後，官媒批評示威者的「光復香港，時代革命」口號是「搞港獨」，更多人在愛國心的號召下，紛紛情感歸隊。

許多港漂對「反送中」是冷感，甚至反感的，這和港漂在香港的處境也息息相關。Kris說：「香港人怎麼對待中國人，就體現在港漂身上」。Kris說，自己的媒體工作經驗，讓她有機會逐漸融入香港社會。而她也發現，中港之間一系列政治、社福及民生的衝突，才是構成兩地矛盾的成因；在知道這些成見與偏見並非針對自己後，Kris才逐漸釋懷。

但她也指出，並非每個港漂都能有這樣的境遇，融入香港。因此許多人即使身處香港，仍選擇和「自己人」交往，對在地社會保持距離，抱有戒心。這時，在中國官方以愛國主義為號召下，任何爭取自由民主的行動，都很容易被港漂們視為「港獨」。

但真正讓Kris害怕的，是接下來的「舉報潮」。7月下旬，一位媒體同業在微信上傳參加「新聞界遊行」的照片，隨即被人舉報了。

Kris說，她明白自己身為「中國人」的身分無法改變，且自己在中港兩地生活的經驗，更能讓她理解中港矛盾的內涵。因此，她希望能搭起兩個社會的溝通橋梁，理性討論；然而，複雜的現實讓她感到身心俱疲。