反送中港女控：被捕後遭「裸搜」

2019-08-24 13:12 世界日報 香港新聞組╱香港24日電



香港一名參加反送中運動遭逮捕的女性，昨天召開記者會指控在警署羈留期間，被女警強制脫衣搜身、用筆敲打大腿內側，更誇張的是，還有十多名男警在門外觀看；而且在「裸搜」後才要她簽同意書。女子擬向警察投訴課投訴。

香港電台報導，對於港警這種荒唐行徑，同樣身為女性的東九龍總區高級警司傅逸婷僅回應說，警方是今天從記者會才得知有關指控，警方一向尊重女性權益，目前暫無詳細資料，也留意到事主稱會向投訴警察課投訴，警方會嚴肅跟進。

報導指出，這位化名呂小姐的受害者今天戴墨鏡、口罩出席記者會。她表示，在被捕時受傷，被捕後隨即送往醫院治療數日，期間被送往法庭出庭；由醫院被送往法庭期間，曾先送到一間警署搜身。

呂小姐回憶說，抵達警署後，當時先被一名女警以命令式喝罵進入一間房間，她曾向房間內的兩名女警、詢問搜身的原因；但其中一名女警僅說，犯了法就要脫衣搜身。

呂小姐指出，當時因為太驚慌而順從，搜身期間有女警用筆打開她遮擋重要部位的手，還有女警蹲低、用筆打向她的大腳，並要求她打開雙腳；且還要求她蹲下站起三次，但因有傷在身，無法做到相關動作。

荒唐的是，呂小姐被搜身後，她看到門外由原本一名男警、增至十多名男警員站著；更離譜者，事後有警員要求她簽署「接受脫衣搜身」的相關表格。

對此意圖凌辱女當事者的行徑，傅逸婷回應說，警方是昨天從記者會才得知有關指控，暫時未有詳細資料，也留意到事主稱會向投訴警察課投訴，警方會嚴肅跟進。

傅逸婷表示，警方有嚴格指引，任何涉及身體接觸的搜查，都只能由同一性別的人員進行，如果需要脫去被搜查人事的衣服，或讓內衣、內褲外露，都只能有被搜查人士同一性別的人員在場。