官媒批「縱容示威者」 港鐵旋申請全線禁令

2019-08-24 13:14 世界日報 香港新聞組╱香港24日電



反送中運動的示威者、警察多次在港鐵交鋒，港鐵官方多保持緘默，繼北京官媒接連批評香港鐵路公司偏向21日晚反送中示威者的處理手法後，中央昨天進一步點名港鐵有「三宗罪」，涉嫌「縱容」和「包庇」示威者，港鐵隨即申請全線禁令。

因應部分港鐵站受示威影響，港鐵申請全線禁令獲准，禁止任何人干擾機場的正常運作。圖為示威者21日在香港元朗地鐵站抗議。 （美聯社） 分享 facebook

中央政法委員會昨天在官方微博長安號貼文，指21日深夜香港千名黑衣人占據元朗地鐵站瘋狂破壞，後來港鐵竟安排列車（專列），讓他們搭乘「免費班車」離去。

貼文聲稱港鐵有「三宗罪」，一是拒絕員警進站執法，「縱容之罪」；二是明知暴徒行動卻不制止，「包庇之罪」；三是將公共設施挪為「政治專列」，「假公濟私之罪」。

貼文要求港鐵官方微博回應以上問題。而中央機關直接點名批評港鐵的處理手法，則十分罕見。

港鐵申請全線禁令 關站不先通知

另據明報報導，運房局長陳帆昨透露，因應部分港鐵站受示威影響，港鐵日前向法庭申請禁制令。港鐵於昨晚9時40分獲高院批出臨時禁制令，有效期至下周五（30日）。禁止任何人非法及故意阻礙或干擾整個鐵路網絡（重鐵及輕鐵）車站及列車。另因應示威活動，港鐵可能隨時停止來往相關車站的列車服務，或車站會在短時間或不作事先通知下關閉。如有需要，警方有可能進入車站採取適當的執法行動。

機場禁制令延長「無限期」

另外，此前香港國際機場也向法庭申請了禁制令，禁止任何人干擾機場的正常運作，違禁者可被判入獄或罰鍰。由於臨時禁制令昨天屆滿，機管局於是向法庭申請延長禁制令。香港高等法院昨早延長機場的禁制令，直至另行通知，期間任何人仍然不得故意干擾機場的正常運作。

與此同時，近日再有網民發起「824機場和你塞」行動，預計阻塞往來機場交通，意圖破壞機場的正常運作。中央社報導，機管局昨天在多家報章刊登廣告，主題是「請愛護香港機場」，內容指機場於12日及13日受公眾集會影響而癱瘓，現已大致回復正常。呼籲年輕人本著熱愛香港的心，拒絕參與或支持任何妨礙機場正常運作的行為。