「香港之路」人鏈 照亮香江夜色

2019-08-24 00:54 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



「香港之路」串起多個地鐵線路，並在港島、九龍和新界三大地區手牽手築成人鏈，要求港府回應五項訴求。圖為港島中環附近的人鏈。 （路透） 分享 facebook

「香港之路」人鏈，昨晚七點組成，大批香港市民響應網路號召，在香港地鐵站三條線路，在香港島、九龍和新界三大地區手牽手築成人鏈，重申撤回修例等五大訴求。

昨晚，在香港要找尋「香港之路」人鏈相當容易，主要的地鐵站外都有人鏈，著名的景點如尖沙咀海傍也有人鏈，而人鏈的一大特色，是人們手牽手高舉，亮起手機燈，構成香港新的夜色。

香港的人鏈行動，來自這天正好卅周年的著名「波羅的海之路」。一九八九年八月廿三日，波羅的海沿岸的愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛三國，兩百萬人手拉手組成長逾六百公里的人鏈，連結三國首都，抗議前蘇聯佔領，向外展示爭取自由民主的決心，當年人鏈震動世界，後來是前蘇聯崩潰及三國獨立。

「香港之路」人鏈的構思，最早在網路連登上出現，隨即引起很多人注意，其後有在telegram群組上具體討論，展開文宣和街道、人員的組織。自提出構思、各區人馬自動在網上響應，到廿三日晚上人鏈構成，在無機構組織、無人統籌下，一共只用了五天的時間就完成。

「香港之路」行動發起人在社交平台聲明，這天適逢「波羅的海之路」卅周年，計畫築成超過四十五公里的人鏈，象徵香港人團結一致、永不割席、永不言敗 ，呼籲當局堅持實行一國兩制，懇請各國政府共同敦促中國政府恪守「中英聯合聲明」及「基本法」的莊嚴承諾，還香港人高度自治、民主、自由和生活方式。

「香港之路」人鏈以港鐵線來分成三條線，港島線以金鐘太古廣場為始，大批戴口罩的市民七時許開始築成人鏈，再向中環、灣仔和銅鑼灣方向延伸，也有人鏈由中環向西，一直到西營盤。

在九龍區，尖沙咀星光大道、旺角旺角彌敦道Top商場外、深水埗、鑽石山站等，都有人鏈組成。在新界區的荃灣，人鏈聚集沿地鐵荃灣站的西樓角道，向大窩口方向連結。今次手機群組發揮作用，哪裡人多，哪段缺人，都由手機群組發放，大家自行決定衝向何方。

參加人鏈行動者，除旺角區較多黑衣年輕人外，其他各站點的參加者衣著五光十色，多數是下班後來參加行動，他們多數戴著口罩，標誌是示威者，還有人手持以多國語寫成的標語，內容為感謝海外支持港人爭取自由民主，也有人舉著印有「八二三手牽手心連心」字樣的海報。高唱粵語歌海闊天空，或高呼香港人加油，途經的私家車亦響號聲援。