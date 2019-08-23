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加拿大總理嗆「抗中」 北京促反省錯誤

2019-08-23 15:53世界日報 中國新聞組／北京23日電

加拿大總理杜魯道表示會勇於抵抗中國勢力，以捍衛國家利益。 圖／美聯社
加拿大總理杜魯道表示會勇於抵抗中國勢力，以捍衛國家利益。 圖／美聯社
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加拿大和中國間的外交和貿易爭執持續擴大。加拿大總理杜魯道21日矢言勇於抵抗中國勢力以捍衛國家利益，並就香港問題呼籲相關各方克制。中國外交部則指「當前中加關係遭遇嚴重困難，責任完全在加方」。並要求加拿大遵循國際法和國際關係基本準則，停止在香港事務上「說三道四、指手畫腳」。

加拿大2018年12月拘押中國科技業巨擘華為財務長孟晚舟，讓中加兩國關係陷入緊張。中國隨後以涉及間諜罪名拘押2名加拿大籍人士。

中央社報導，杜魯道（Justin Trudeau）21日在一場演說中表示，中國勢力日增且對自己在國際秩序中的地位日益強勢，但加拿大擁有成功和大國打交道的悠久歷史，渥太華不會升高和中國的衝突，不過在捍衛國家利益上也不會退讓。杜魯道在演說中並，呼籲香港「反送中」相關各方克制，並希望香港當局展開對話和尊重基本人權。

中國外交部發言人耿爽昨天在例行記者會上回應說：「當前中加關係遭遇嚴重困難，責任完全在加方…我們敦促加方反省錯誤，認真對待中方的嚴正立場和關切，立即釋放孟晚舟平安回國。」耿爽並要求加拿大遵循國際法和國際關係基本準則，停止在香港事務上「說三道四、指手畫腳，干涉中國內政」。

由於加拿大和歐洲聯盟（EU）發布聯合聲明支持港民爭取「真普選」，北京18日已警告渥太華勿插手香港事務。根據加拿大政府統計，旅居香港加拿大僑民達30萬人，在香港外僑人口中規模數一數二。

加拿大10月將舉行大選，杜魯道領導的自由黨（Liberal Party）和反對派保守黨（Conservative Party）目前民調勢均力敵，自由黨正面臨保守黨要求對中國採取更強硬態度的壓力。

保守黨要求杜魯道退出中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）、加強審查所有自中國進口的貨品，並評估是否對中國採取報復關稅。但杜魯道政府官員則說，他們不想採取任何可能傷害兩名遭拘押加拿大公民的舉動。

反送中香港加拿大

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