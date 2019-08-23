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劉亦菲挺港警遭杯葛 環球時報搶救「花木蘭」

2019-08-23 13:16世界日報 北京23日電

劉亦菲挺港警遭杯葛，擔綱主角的明年新片「花木蘭」也遭抵制。 (圖／迪士尼提供)
劉亦菲挺港警遭杯葛，擔綱主角的明年新片「花木蘭」也遭抵制。 (圖／迪士尼提供)
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中國大陸女星劉亦菲日前在微博轉貼官媒人民日報對香港反送中」運動的挑釁言論，表態「我也支持香港警察」，引來外界討伐，選她擔綱主角的明年新片「花木蘭」也遭抵制。但「神仙姐姐」劉亦菲22日迎來人民日報旗下環球時報相救，在黨媒強力動員下，網路正湧現大批「＃挺花木蘭」串連，令意外獲得「神隊友」的片商迪士尼公司進退維谷。

環球時報出手替公開挺港警而遭網友攻擊的劉亦菲反擊，指「反中輿論想要杯葛花木蘭，彷彿買票看片的人就是民主與自由的敵人」，高調「＃挺花木蘭」及支持劉亦菲，還稱抵制人士是「惡意」把「花木蘭」電影泛政治化的「意識形態偏執狂」，竟將杯葛此片與否和「反中」做連結。環時隨後也對「花木蘭」片商喊話道，劉亦菲若被換角，迪士尼將損失中國14億觀眾，恐嚇意圖甚明。

劉亦菲生於中國但拿美國籍。她日前轉貼的人民日報圖文寫道，「我支持香港警察，你可以打我了」、「香港真可惜」。網友質疑她在美國享盡中國沒有的民主自由，卻支持港警和大陸鎮壓香港「反送中」示威者，紛紛把她的「花木蘭」宣傳劇照改為戴防毒面具、右眼矇滲血紗布的「反送中」版，還揚言抵制她的所有作品。大陸馬上封鎖「＃抵制花木蘭」，不料這個主題標籤已立刻在香港、美國遍地開花。

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