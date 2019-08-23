反送中前景 港人很悲觀

2019-08-23 13:11 世界日報 香港23日電



港民調對兩前景很悲觀 路透社 分享 facebook

香港一項「八一八民調」顯示，8月18日參加維多利亞公園集會的抗爭者，有「雙高」的特點，且他們對反送中運動前景和香港的前景都相當悲觀。

8月18日，香港民陣發起維園集會，約170萬人參加了這個「流水式集會」。香港「民間記者會」當天在維園集會邀請參與者進行問卷調查，又透過網上發布問卷連結收集意見，有超過3萬7000人受訪。

香港「民間記者會」昨天下午公布反送中抗爭者民意調查結果，發現超過八成半受訪者擁有大專或以上學歷，超過四成受訪者月入超過2萬5000港元。他們這認為反映抗爭者對香港經濟有一定建樹，反駁特首林鄭月娥早前指示威者並非社會持份者的說法。

調查中對前景樂觀指數，以10分為滿分，受訪者對反修例運動前景的樂觀指數為4.33分，對香港整體前景樂觀指數為3.09分。

但民間記者會發言人表示，18日民陣維園集會有170萬港人參與，反映港人會堅持到底，要求政府回應五大訴求，解決困局。

今次香港反送中運動，被稱為「無大台」即沒有組織者和指揮部，因而運動中湧現的概念認同受到關注。以5分為滿分，獲最高分的是三不原則，即，「不指責，不割席，不篤灰」，評分為4.59分。著名的「兄弟爬山，各自努力」，獲評4.32分，「五大訴求，缺一不可」的評分則為4.45分。這反映運動中湧現的這些概念很快成為主流，獲抗爭者認同。

至於對香港政府和警察等的滿意程度，以10分滿分，受訪者對香港政府的平均評分為0.32分，對香港警察的平均評分為0.31分，而對司法制度的平均評分為1.6分。