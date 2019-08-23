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反送中傷香港經濟？一個港大生的告白：當年輕人享受不到果實，那干我什麼事？

2019-08-23 12:21商業周刊 管婺媛／商業周刊

今年7月香港反送中示威者衝進立法會佔據議事廳，午夜港警施放催淚彈強勢清場。本報資...
今年7月香港反送中示威者衝進立法會佔據議事廳，午夜港警施放催淚彈強勢清場。本報資料照片
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「你們太陽花影響了我們⋯⋯。」在香港反送中抗爭現場，青壯年世代的抗爭者，總會談到2014年台灣的太陽花學運，以及當年太陽花的「大台」（領導者）如林飛帆、陳為廷、黃國昌等人。

甚至，港人會談論他們的近況：一人加入了過去自己嚴厲批判的民進黨，一人在時代力量內專心經營地方組織，一人則為了時代力量面臨分裂與「滅黨」危機焦頭爛額中。

「這是香港跟台灣不一樣的地方，我們不要大台；我們可以有英雄，但不可以有英雄主義，」 目前就讀香港大學三年級的張崑陽，身兼香港學界國際事務代表團的發言人，他直白講出對港台兩地公民運動不同走向的觀察。

對於中、港政府指責年輕人持續抗爭，將害了香港經濟、動搖金融地位，張崑陽也直接嗆聲：So what？

「當我們這一輩年輕人都享受不到經濟果實時，你跟我說香港是個金融城、很多外資⋯⋯，干、我、什、麼、事！」

有人形容，香港政府失去了未來幾代年輕人的心。到底怎麼失去的？香港經濟對這些人而言，不再重要嗎？我們或許能夠透過一位香港大學生的告白，了解港府到底怎麼失去民心。以下為訪談整理：

很多人問香港反送中為何沒有大台？根據我跟台灣幾次運動的比較，台灣愈來愈強調大台或大型組織，但香港反大台。原因是2014年雨傘革命有大台，卻很失敗，大家學到教訓，因為大台會有自己的agenda、利益、為了收割自己光環。所以這次大家就拒絕任何大台，尤其是學聯、老的民主派議員，年輕人對他們說要出來領導大家，會特別反感。

當然，沒有大台也不代表大家無法很好的（動員），因為香港有個東西叫「連登」（如台灣批踢踢），連登是很瘋狂的，高手如雲。例如「我要攬炒」（連登使用者帳號）是一個人也是一群人，我跟他們聯繫，都是透過telegram或是skype，只聽過聲音，從來不知道他是誰。

說實話，我不太需要知道他是誰，不知道就不知道，這很符合我們現在香港人的感覺：沒有大台，在大家不知道彼此身份的時候，很安全，其實才會更加有利於這個運動，每個人才能發揮最多。

在連登上誰都可以發東西，這種人民自主的感覺是挺強的。那感覺就是，你發了一個文，有人真的會聽你的，然後去各自行動，你也會覺得很感動，好像真的幫了這個運動。

如果一個運動是很多大台，那只有一些活在鎂光燈底下的政客才有話語權、才能指揮領導人群⋯⋯，但在連登上，每個人都可以，甚至在海外的香港人，也可以透過這種方式投身這場運動。

何韻詩、黃之鋒當然算是有話語權的人，但他們也不強調自己是大台，他們參加也是好事。一場運動可以有英雄，但不可以有英雄主義。每個人都可以成為英雄，可能他做了一件微小的事，如他扶起一個示威者，讓他不被警察抓，他就是英雄了。

很多商業界最近「歸邊」（表態、選邊站），其實大家早就預期到了，他們不歸邊才不正常。你說政府打經濟牌，（香港人）肯定會影響，無庸置疑。

我不知道這樣說是不是負責任，但我就說自己吧，當政府打經濟牌時，我會想：如果我沒有辦法享受經濟成果，你不斷跟我說，香港是一個經濟城市，是個國際金融中心，有很多外資會來，全世界都看香港，我們抗爭會破壞香港名聲啊⋯⋯，關、我、什、麼、事、呢？

香港整個年輕一代都沒有辦法享受經濟成果時，你跟我說這些，有用嗎？

當然，誰不想要賺錢？香港物價這麼貴，沒錢萬萬不能。但問題是，香港要死了，你不能不出來。當然，每個人有需要承受的代價，有些人真的比較想享受經濟生活，希望社會平和；但我相信有不少人覺得，不賺就不賺，辛苦一點，吃麵包囉。

很多中學生，比我們還小的，他們這兩個月也出來抗爭，跟家人也反目成仇，沒有零用錢，所以現在有些人會買餐券給小朋友。有次在北角，我就看到三個國中女孩，帶著頭盔走在一起。那時第一個感覺是：有沒有搞錯？為什麼他們要這樣出來？地鐵裡有黑社會誒！

我們本來覺得下一代應該沒希望了，因為以前我們常說：下一代年輕人都在看中國好聲音、抖音、喜歡中國明星、喝喜茶，不知道怎麼辦？但整個運動下來，大家都出來了，這很難解釋，這可能是中共的洗腦失敗了。

抗爭會影響香港經濟？這是很哲學的問題，當然你可以說一場運動就是要拉攏最多人的支持，但一場運動要以影響政權為目的，就肯定會影響到人（的生計），這是很矛盾的。

唉，我覺得接下來（反送中）是完不了，我不知道解放軍會不會進來鎮壓，但我覺得最恐怖的是，香港有人被射盲、有人被打，有人很怕，但最恐怖是，下次再叫人出來，他們還是會出來。你說他們不怕死嗎？也不是。他們是明知道有風險還出來。

香港金融圈也真的很有錢，上次「我要攬炒」發起眾籌，一小時就募到100萬美金，一整天下來兩百萬美金！肯定是在中環工作那些人捐的，我們學生可以一人捐100塊吧，但每人100也不可能有100萬美金 (所以肯定是有錢人捐的) ！當然我也會幻想，如果他們也願意一起出來遊行，同樣會很有用的。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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