「祖國」預告片聚焦港回歸

2019-08-23 13:09 世界日報 北京23日電



影片來源：YouTube

在香港局勢依然緊張情況下，即將在「十一」上映的中國大陸電影「我和我的祖國」22日發布了七個故事之一「回歸」的預告片及海報，影片聚焦1997年香港回歸的盛況，頗有為官方在反送中風潮中宣傳的意味。另外，海外中國人近期發起遊行反制「反送中」，被指是中國駐外機構主導，中國外交部發言人耿爽22日反問「14億人的意志可以組織和操控嗎？」

陸十一電影「我和我的祖國」曝光，聚焦1997年香港回歸。 (視頻截圖) 分享 facebook

在已曝光的1分48秒預告片中，可以看到香港藝人的身影，其中包括惠英紅飾演香港警察，任達華飾演鐘表師傅。

據新浪網和鳳凰網報導，中共建政70周年獻禮片「我和我的祖國」選取了中共建政70年來7個歷史瞬間，由陳凱歌、張一白、管虎、薛曉路、徐崢、寧浩、文牧野七位導演聯袂打造，將於「十一」慶典10月1日上映。

其中由薛曉路執導的「回歸」聚焦1997年7月1日香港回歸當日，在交接儀式上關於升起五星旗和降下英國國旗的時間問題。為了確保五星旗在7月1日的0時0分準時升起，中英雙方曾談判了16次。

陸十一電影「我和我的祖國」曝光，聚焦1997年香港回歸。 (視頻截圖) 分享 facebook

「回歸」中飾演升旗手的是大陸男演員杜江和朱一龍。其中惠英紅在預告片出現的一幕，是包括她在內的警察隊伍在回歸當日換上「香港警察」帽徽，然後戴上警帽；任達華則是在天台上觀賞煙花匯演，眼眶泛淚，背景音樂是歌曲「東方之珠」。

另據中央社報導，近幾周，有大量在英國、澳洲、加拿大等國的海外中國公民、留學生發起反對香港示威的遊行。有分析認為，中國駐外機構正主導這些人，上街攻擊香港示威者。中國外交部發言人耿爽22日反問「14億人的意志可以組織和操控嗎？」

陸十一電影「我和我的祖國」曝光，聚焦1997年香港回歸。 (視頻截圖) 分享 facebook

中國外交部22日舉行例行記者會，外媒提問時引述分析指出，是中國駐外機構在背後組織這些海外中國公民上街。耿爽表示，「包括香港同胞在內的14億中國人民，對香港局勢最大的訴求就是止暴制亂、恢復秩序，最大期待就是恢復香港繁榮穩定，這是14億中國人共同的意志，你覺得14億人的意志是可以組織和操控起來的嗎？」