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反送中「雙高」特色 港民調對2大前景很悲觀

2019-08-23 00:04聯合報 香港特派員李春／香港報導

8月22日香港恒生指數收市報26,048.72點，下跌221.32點，跌幅為0....
8月22日香港恒生指數收市報26,048.72點，下跌221.32點，跌幅為0.84％，全日成交金額784.05億港元。 （中新社）
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香港一項「八一八民調」顯示，八月十八日參加維多利亞公園集會的抗爭者，有「雙高」的特點，且他們對反送中運動前景和香港的前景都相當悲觀。

八月十八日，香港民陣發起維園集會，約一百七十萬人參加了這個「流水式集會」。香港「民間記者會」當天在維園集會邀請參與者進行問卷調查，又透過網上發布問卷連結收集意見，有超過三萬七千人受訪。

香港「民間記者會」昨天下午公布反送中抗爭者民意調查結果，發現超過八成半受訪者擁有大專或以上學歷，超過四成受訪者月入超過二萬五千港元。他們這認為反映抗爭者對香港經濟有一定建樹，反駁特首林鄭月娥早前指示威者並非社會持份者的說法。

調查中對前景樂觀指數，以十分為滿分，受訪者對反修例運動前景的樂觀指數為四點三三分，對香港整體前景樂觀指數為三點○九分。

但民間記者會發言人表示，上周日民陣維園集會有一百七十萬港人參與，反映港人會堅持到底，要求政府回應五大訴求，解決困局。

今次香港反送中運動，被稱為「無大台」即沒有組織者和指揮部，因而運動中涌現的概念認同受到關注。以五分為滿分，獲最高分的是三不原則，即，「不指責，不割席，不篤灰」，評分為四點五九分。著名的「兄弟爬山，各自努力」，獲評四點三二分，「五大訴求，缺一不可」的評分則為四點四五分。這反映運動中涌現的這些概念很快成為主流，獲抗爭者認同。

至於對香港政府和警察等的滿意程度，以十分滿分，受訪者對香港政府的平均評分為○點三二，對香港警察的平均評分為○點三一分，而對司法制度的平均評分為一點六分。

反送中香港

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