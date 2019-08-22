反送中怎解套？民團：林鄭快回應5大訴求

2019-08-22 14:45 世界日報 香港22日電



民團：林鄭快回應五大訴求 香港中國通訊社 分享 facebook

香港特首林鄭月娥正忙著找一批社會知名人士籌建對話平台，但民間反送中運動並未停歇，一連串的遊行集會正在安排中。全港反送中聯席說，要想真正解決問題，港府需要回應五大訴求。

由40民間團體組成的全港反送中聯席昨召開定期記者會，聯席成員之一的立法會議員范國威說，反送中運動會延續，林鄭月娥稱會設立溝通平台，但平台若非回應訴求，純粹為溝通而溝通，只是拖延的政策。

另一成員、新民主同盟區議員譚凱邦認為，近期發生不同傷人事件，與警方選擇性執法有關，他批評警方認真調查五星旗落海一案，但元朗西鐵站暴力襲擊事件發生至今一個月，仍未有被捕人士提堂。

譚凱邦除促請香港特區政府回應五大訴求，並提出警方部分高層亦應下台，以恢復市民對警方的信任。

反送中運動提出的五大訴求為：撤回送中惡法、徹查警察暴力、撤銷抗爭者檢控、撤銷暴動定性，林鄭月娥下台，以及落實雙普選。

由網友發起的「八二二中學生反修例集會」已獲香港警方發出不反對通知書，預計今天下午3時至7時30分在中環愛丁堡廣場舉行。

23日則有會計界立法會議員梁繼昌發起的會計界遊行，以及基督徒團體發起的宗教集會，兩項活動都已獲警方發出不反對通知書。

24日觀塘遊行則正在向警方申請不反對通知書。觀塘遊行定名為「燃點香港、全民覺醒」，除要求政府回應五大訴求，亦關注智能燈柱可能涉及侵犯個人私隱及監控問題。

另有市民發起周日在荃灣及葵青遊行，身為荃灣區議員的譚凱邦表示，希望遊行能在和平、理性及非暴力情況下順利進行。但若又出現任何暴力事件，責任將在警方，他呼籲警方不要以敵對態度對待市民及議員。