元朗襲擊滿月 千人「紀念」一度衝突

2019-08-22 14:46 世界日報 香港22日電



元朗7月21日不平靜，示威人士一度與警方對峙。 美聯社 分享 facebook

元朗7月21日發生白衣人無差別襲擊市民事件，案發至今一個月，警方一共拘捕28人，但全部均未正式落案提堂，警方亦拒絕進一步透露檢控進度；大批網友昨響應號召，逾千人重返元朗案發場地靜坐或默站紀念，原本氣氛平和。但10時過後部分示威者與警方在站外對峙，一度演變為警民衝突，最終示威者自行散去，情況沒再惡化。

綜合港媒報導，這項活動是由「反送中」支持者透過網路發起，號召眾人從昨晚7時至11時前往元朗站靜坐。但在傍晚6時過後，就已有不少示威者提前抵達，在車站大廳靜坐，並有人放映721事件的紀錄片，喚起現場對白衣人施暴場面的記憶。

元朗7月21日不平靜，示威人士一度與警方對峙。 美聯社 分享 facebook

此外，7月21日當晚被白衣人打傷的香港民主黨立法會議員林卓延及其他民眾，也先後發表演講，當晚與白衣人握手的建制派立法會議員何君堯成為被指責焦點，而被捕的白衣人至今仍未被移送法辦，與示威者的遭遇有天壤之別。

直到晚間近10時，示威者除有時高喊口號外，大部分時是採靜坐或默站方式表達，並為路過的港鐵乘客留出通道。而部分支持「反送中」的其他民眾，則向示威捐贈礦泉水、口罩、眼罩等物品。

但近10時起，先是有元朗居民與示威者起口角爭執。但這名居民躲回住處後，部分示威者走出站外架起障礙物，並逼近事發時有白衣人居住的地帶。而大批防暴警察也在周邊戒備，與示威者形成對峙。

元朗7月21日不平靜，示威人士一度與警方對峙。 法新社 分享 facebook

到晚間11時，有示威者呼籲先行撤離現場，但也有示威者為避免日前警察向車站內投擲催淚彈的事件重演，進而拉下元朗站部分出入口的閘門，雙方一度形成對峙，幸好最終多數示威者自行散去，情況沒再惡化。