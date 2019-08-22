影／港生親赴反送中 悲嘆港人住棺材房

2019-08-22 14:06 世界日報 洛杉磯報導



影音來源：本報記者

「我看到市民們互相提醒著不要摔跤，用最簡單的裝備保護自己」，日前剛從香港遊行示威現場回到洛杉磯的一名香港留學生表示，在近日的香港暴亂中，她看到警察將一名看熱鬧的街坊老伯打倒在地，然後拉走；她看到很多遊行民明明已經躲到商場中，但警察還是不斷施放催淚彈，相當不解。

聖安東尼山社區學院香港留學生：我這次親眼看到的香港遊行 (影片截圖) 分享 facebook

聖安東尼山社區學院一年級的香港留學生Vicki肖日前趁著學校暑假，回到香港，和中學同學一起加入遊行示威人群，五天中三度上街。

「我剛下飛機，就聽到的士司機說因遊行緣故，一些路段封鎖，得繞道，但司機又說，民都是很文明地遊行，不用害怕。」肖同學表示，她參加8月4日在將軍澳等兩地的大遊行，下午從兩點開始人群從四面八方聚集，「很多都是40至60歲的街坊，不少父母推著嬰兒車一起走在遊行隊伍當中」。肖同學說，當時下雨，很多人都帶著傘，但大家都沒有打開傘，擔心發生互相碰撞的傷害，路上有不少樓梯，遊行人士也相互提醒，不要踏空摔跤，「他們在表達聲音的同時，也保持理性和治安秩序」。

「黃大仙那場遊行示威，當時我們很多人都是在商場中，因前面的人已經太多了」，肖同學表示，她曾要求到前面去看看，但被很多人勸下來，「因前面的人已經準備赴死，不僅準備了怎逃生，而且準備回不了家」。

肖同學說，她在遊行示威現場看到，不少衝鋒在前的遊行人士的裝備非常簡單，「有的甚至只是把鐵製蒸碗扣在自己頭上，帶著彈性圍巾當作口罩，全部的東西留給後面的人看管。」肖同學說，現場很多人好像互相都不認識，沒有組織，都是自發上街的青年人。

聖安東尼山社區學院香港留學生：我這次親眼看到的香港遊行 (影片截圖) 分享 facebook

肖同學表示，因前面人太多，她和很多其他民都退到比較安全的地區，「但後來看到警察在商場也放催淚彈，我是不能理解，什民撤退，警察還要步步逼近，繼續放催淚彈？」

她說，當天她看到衝在最前面的示威者人數，和警察人數差不多，都是30、40人左右。

在香港出生長大，之後到英國讀高中，並曾代表初中學校參加國語比賽獲得全港第二的肖同學表示，最近兩個多月她的朋友圈都在談論香港事件，發現中國國朋友和香港朋友，對事情的看法有很大不同。

「國的朋友很多事從微信和微博上瞭解，當我提到要回香港看看時，很多人都提醒我說那邊暴徒很多，小心被打傷」；「香港的朋友則是用各種不同方式參與活動，一些人也用點讚的方式表達意見」。

肖同學表示，她在2014年離開香港去英國留學之前，感覺香港治安還不錯，「我認真正爆發點是在香港特首林鄭月娥，將香港自主權慢慢交回到中國政府的手上，從開始的一地兩檢，到地警察到越過海關到香港執法等，等到『送中』開始時，香港很多學生和年輕人擔心的是，政府隨便就可以用反國家分裂法將人帶走，香港人自治的空間更小，發聲的空間也更小」。

她說，「香港看起來很繁華，但很多人住的真的是棺材房，這些年的榮華大都屬於外來人口，更多的香港人生活沒有什改善」，她舉例說，這些年香港的GDP成長不少，但房價在短短時間成長200%以上，香港市民沒有得到好處，反而變差了。