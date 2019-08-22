推特、臉書清假帳號 中：中國人有權表達看法

2019-08-22 13:24 世界日報 北京22日電



推特臉書清假帳號，中國官媒耗資千萬海外推廣踢鐵板。 歐新社 分享 facebook

美國社交媒體「臉書」(Facebook)和「推特」(Twitter)大量停權並刪除疑受北京當局支持、專對香港反送中抗爭散布不實信息的虛假帳號，中國外交部發言人耿爽對此表示，對於當前香港局勢，「14億中國人、海外華人華僑、廣大留學生，有權利表達觀點和看法」。而推特及臉書大刪中國官媒帳號，讓中國海外宣傳暫踢鐵板。

香港01報導，耿爽在20日的例行記者會上表示，不了解事件的具體情況，但對於當前香港的局勢，14億中國人、海外華人華僑、廣大留學生，當然有權利表達自己的觀點和看法。

據報導，之後又有記者問到，中國官方媒體在推特上購買大量廣告，來「負面地描述香港示威者」。耿爽對此回應稱，不知道所謂的「中國官方媒體對香港局勢的負面描述」是指什麼，「我想香港發生了什麼，真相是什麼，想世人自然會有判斷，為什麼中國官方媒體所介紹的就一定是負面的或者錯誤的呢？」

報導指出，耿爽又表示，對於推特公司新出台的政策，「你可以去問推特公司，它為什麼要出台這樣的政策」。他強調，中國媒體利用海外社交媒體，與當地的民眾進行溝通，對外介紹中國政策，講述中國故事，是情理當中的事情，「我也不知道為什麼某些公司或者某些人對此反應如此強烈。我不知道這是不是戳中了他們某些短處」。

另據中央社報導，推特及臉書清理具中國官方背景的帳號，讓中國海外宣傳暫踢鐵板。官媒中新社日前才舉行招標，一共花約245萬元人民幣(約35萬美元)要在推特和臉書增加125萬名粉絲。

從北京當局採購網查詢可發現，中新社和旗下的中新網16日有兩筆中標公告，分別是「Twitter帳號推廣政府採購項目」以及「Facebook帳號推廣政府採購項目」。

根據其招標文件及中標結果，這兩個標案的內容分別是以124.88萬元預算增加推特粉絲58萬、以120.6萬元預算增加臉書67萬粉絲，執行日期至2020年2月29日。

中國封鎖臉書和推特網站，但卻相當重視這些境內人士無法正常瀏覽的輿論陣地。從上述中新社及中新網招標文件來看，也反映出中國官媒對於海外宣傳的重視。

中標者的項目負責人須具備臉書營運經驗八年以上，英文能力良好，有海外學歷人士為佳。而在一切「講政治」的中國，海外宣傳也必須承擔一定的政治風險。如果因為出錯造成嚴重影響的，將會撤銷中標資格。