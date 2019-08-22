美國務卿再警告大陸 「和平解決香港問題」

2019-08-22 00:43 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 、記者羅印冲／連線報導



美國國務卿龐培歐。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在美國總統川普與副總統潘斯接連提出，暴力鎮壓香港將損及美中貿易談判後，國務卿龐培歐廿日再度警告中方，若在香港重演天安門事件，美中很難達成貿易協議。

龐培歐表示，希望美中貿易談判向前推進，也希望以和平方式解決香港問題，這對美中都是最好的結果。

根據國務院提供的新聞資料，龐培歐廿日接受財經媒體ＣＮＢＣ節目訪問時，被問及香港「反送中」示威的走向；龐培歐回應，中方應堅守「一國兩制」承諾，讓香港繼續運作。

龐培歐說，美方希望以人道方式解決此事，也希望中方履行對香港的承諾。

龐培歐並提及，他同意總統川普日前所說，若以暴力方式結束香港情勢，重演天安門事件，會讓情況（指美中貿易談判）變得艱難。

龐培歐十九日接受福斯新聞訪問時則說，香港的抗議者只是追求自由，只是要求中方堅守承諾，也就是「一國兩制」，並尊重香港。

此外，龐培歐表示，已看到有關香港的報導；他也知道有關中方在網路空間的作為及網路犯罪的歷史記錄，這些行動是它們操縱數據資料的方式之一。

新華社報導，廿一日在第九次中日韓外長會期間，韓國外長康京和、日本外相河野太郎分別向大陸國務委員兼外交部長王毅詢問當前香港局勢，對其在港企業和僑民安全表示了擔憂。

報導稱，「王毅介紹了當前香港局勢的演變經緯和外國勢力插手干預的問題實質」。王毅強調，中共中央政府將繼續堅定不移貫徹「一國兩制」方針，維護香港的繁榮穩定。

他並表示，「極端暴力行徑引發了一些國家對其在港企業和僑民安全的擔憂，我們對此表示理解。」他相信香港特區政府將會依法保護他們的正當合法權益。各方應理解和支持特區政府依法止暴制亂，對此採取客觀和公正的立場。