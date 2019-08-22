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英駐港領館人員失蹤13天 陸證實拘留

2019-08-22 00:43聯合報 特派記者許依晨／北京報導

針對英國駐香港總領事館雇員鄭文傑遭大陸警方行政拘留，昨天下午有數十名香港民眾來到...
針對英國駐香港總領事館雇員鄭文傑遭大陸警方行政拘留，昨天下午有數十名香港民眾來到英國駐香港總領事館前請願。 （法新社）
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大陸證實英國駐香港總領事館雇員鄭文傑（Simon Cheng）已遭深圳警方行政拘留。大陸外交部發言人耿爽昨日在例行記者會上表示，這名英國領館人員因違反「治安管理處罰法」，被深圳警方處以行政拘留十五日，但耿爽並未進一步說明鄭文傑被拘留的日期與案情。

廿八歲的鄭文傑曾就讀台大政治系，現為英國駐港總領館蘇格蘭國際發展局的香港雇員，負責蘇格蘭招商等工作。鄭文傑八日從深圳乘高鐵返港時，當晚十時許曾以簡訊告知台灣籍女友李小姐「搭高鐵中」。

約五分鐘後，鄭文傑傳訊息稱，「正在過境」、「為我祈禱」，但隨後失聯。李小姐因此推斷，鄭可能在實行「一地兩檢」的西九龍站大陸口岸遭拘留。

鄭文傑家屬向香港入境處求助後，十日獲告知鄭文傑遭大陸警方行政拘留，但拘留原因及地點不詳，然而家屬卻從未接獲任何正式拘留的通知，律師也無法會見當事人。

對此，英國外交部也表達「嚴正關切」，並說大使館正向雇員家屬提供協助，向廣東與香港當局索取進一步資訊。

不過，在前天的大陸外交部例行記者會上，耿爽被問及此事時僅稱，「不了解情況」。昨天面對媒體的再次提問，耿爽終於證實，鄭文傑因為違反了大陸的「治安管理處罰法」，被深圳警方處以行政拘留十五日。

面對媒體追問，耿爽多次回答，這並非外交問題，強調該名雇員是香港公民，不是英國公民，這純屬大陸內部事務。

耿爽要求英方停止發表不負責任言論，停止插手香港事務、干涉大陸內政，「不要在香港問題上煽風點火、說三道四」。

至於記者進一步追問具體案情時，耿爽則不再回應，僅稱「建議向有關部門詢問」。

鄭文傑遭大陸公安行政拘留引發關注，他曾在臉書上發布這張相片，表達其個人在反送中事...
鄭文傑遭大陸公安行政拘留引發關注，他曾在臉書上發布這張相片，表達其個人在反送中事件的立場。 （取自鄭文傑臉書）
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「行政拘留」是由大陸公安機關直接判處的監禁處罰，無須經過法庭審訊，為「治安管理處罰法」所規定的處罰之一，規範的行為廣泛，包括煽動、策劃非法集會、遊行、示威等，可處十日以上十五日以下拘留。

自六月初香港爆發「反送中」示威活動以來，已有不少旅客反映大陸邊防在深港邊界密集檢查通關旅客隨身行李，甚至要求查看手機是否存有與香港示威相關的訊息。

去年九月廿三日粵深港高鐵全線營運，在香港西九龍站實施「一地兩檢」通關模式。當時香港不少人即強烈表達反對，擔心恐造成港人在口岸即遭到陸方人員逮捕。如今鄭文傑遭大陸公安行政拘留，讓「一地兩檢」再度受到關注。

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