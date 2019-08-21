女警帶「蛇腰胸器」上街爆紅！辣模FB曬照回嗆 網嗨：看你就夠

2019-08-21 20:18 香港01 記者向樂高／報導



周日（8月18日）民陣在銅鑼灣維園發起流水式集會，警方在港島區加強警力戒備，其間一名身穿白色貼身上衣的女警在西環執勤，搶盡網民焦點，令白衣女警一夜爆紅，其instagram追隨者由800多急升至逾2萬，而其日常生活照，包括泳裝照亦被網民起底，其帳戶現已改為私人戶口。

女警爆紅後，有KOL及女藝人在社交網站展示低胸照，惹來網民熱議，其中港姐麥明詩今午在facebook貼出激罕貼身低胸照，雖然只留言3個字稱「不多說」，但網民卻有無限聯想，認為麥明詩是受白衣女警影響而貼出性感照，有網民留言稱：「睇你就夠！」

在執勤期間令網民「眼前一亮」的女警，迅速被網民起底，有人發現她過往是蓄短髮的爽朗男仔頭，衣著也較隨便。但近年的她卻變得極有女人味，頭髮留長之餘，亦經常在ig分享生活照，當中包括穿着不同顏色泳衣的性感打扮，其ig原本有逾800個追隨者，爆紅後追隨者急升至逾２萬，但她昨日把帳戶轉為私人性質。

香港女星和模特po出性感照片，支持反送中示威 。 圖／翻攝自臉書 分享 facebook

女警的ig照片昨日成為網上熱話，有網民認為如果想看「素顏好身材」的美女，網民有很多選擇，大家最好還是關注警隊工作，讓女警專注其任務，不要追隨ig或打擾其私人生活。

其後有女藝人貼出性感照，有網民聯想並認為是受女警爆紅影響，當中包括莊端兒及姚琰欣亦在fb先後貼出性感照片，而港姐麥明詩今日亦在fb貼出罕見性感照，只見她身穿底空貼身小背心，下身則穿長褲，在陽光下露出燦爛笑容，網民形容她「跟陽光玩遊戲」，紛紛留言指「明眼人都識揀你了」、「Followers 人數應即多20萬」、「福利圖出現」。

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