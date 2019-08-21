親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

世羽賽／重返球后開紅盤 戴資穎直落2闖關

頭皮發麻！屋內垃圾堆成山臭氣沖天 女嬰竟安睡一旁

女警帶「蛇腰胸器」上街爆紅！辣模FB曬照回嗆 網嗨：看你就夠

2019-08-21 20:18香港01 記者向樂高／報導

周日（8月18日）民陣在銅鑼灣維園發起流水式集會，警方在港島區加強警力戒備，其間一名身穿白色貼身上衣的女警在西環執勤，搶盡網民焦點，令白衣女警一夜爆紅，其instagram追隨者由800多急升至逾2萬，而其日常生活照，包括泳裝照亦被網民起底，其帳戶現已改為私人戶口。

女警爆紅後，有KOL及女藝人在社交網站展示低胸照，惹來網民熱議，其中港姐麥明詩今午在facebook貼出激罕貼身低胸照，雖然只留言3個字稱「不多說」，但網民卻有無限聯想，認為麥明詩是受白衣女警影響而貼出性感照，有網民留言稱：「睇你就夠！」

在執勤期間令網民「眼前一亮」的女警，迅速被網民起底，有人發現她過往是蓄短髮的爽朗男仔頭，衣著也較隨便。但近年的她卻變得極有女人味，頭髮留長之餘，亦經常在ig分享生活照，當中包括穿着不同顏色泳衣的性感打扮，其ig原本有逾800個追隨者，爆紅後追隨者急升至逾２萬，但她昨日把帳戶轉為私人性質。

香港女星和模特po出性感照片，支持反送中示威 。 圖／翻攝自臉書
香港女星和模特po出性感照片，支持反送中示威 。 圖／翻攝自臉書
分享

女警的ig照片昨日成為網上熱話，有網民認為如果想看「素顏好身材」的美女，網民有很多選擇，大家最好還是關注警隊工作，讓女警專注其任務，不要追隨ig或打擾其私人生活。

其後有女藝人貼出性感照，有網民聯想並認為是受女警爆紅影響，當中包括莊端兒及姚琰欣亦在fb先後貼出性感照片，而港姐麥明詩今日亦在fb貼出罕見性感照，只見她身穿底空貼身小背心，下身則穿長褲，在陽光下露出燦爛笑容，網民形容她「跟陽光玩遊戲」，紛紛留言指「明眼人都識揀你了」、「Followers 人數應即多20萬」、「福利圖出現」。

延伸閱讀：

女子腰綁624條金頸鍊羅湖過關被查　網民：現實版腰纏萬貫

山寨中國公安警車驚現澳洲街頭惹議　車主稱「開個玩笑」

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

林鄭月娥周六邀各界人士商討如何構建對話平台

2019-08-21 19:24

反送中浪潮中 香港人大舉買進大馬房產

2019-08-21 19:14

U值媒／分析香港與北京的是非對錯

2019-08-21 18:38

台灣醫護撐香港！百名醫護台大醫院前快閃聲援

2019-08-21 18:32

耿爽，只能替政府做政治宣傳不叫言論自由

2019-08-21 17:14

台灣太自由？「反反送中」台灣人背後的故國情懷

2019-08-21 16:25

全球11報刊廣告「因地異版」 籲全球關注香港過度警力

2019-08-21 15:47

林鄭月娥周六首邀各界人士談構建對話平台

2019-08-21 15:08

環時記者「被圍」翻版？港媒要求看廣東女記者證件

2019-08-21 14:40

議員：港風暴 京設「十一死線」未來10天是平息黃金期

2019-08-21 13:40

風暴至此！泛民議員辭任國泰機師

2019-08-21 13:39

李嘉誠才登廣告反暴力 兒子員工因反送中被砍

2019-08-21 13:36

新聞幕後／「三個不要」瘋傳 林鄭急回應滅火

2019-08-21 13:00

抗議元朗暴力 香港民眾九龍塘站喊口號舉標語

2019-08-21 12:25

陸全國人大：香港暴力行為在任何法治國家都將受懲治

2019-08-21 12:07

港前財政司長曾俊華：港亂局如死結 蠻力拉扯愈纏愈緊

2019-08-21 11:52

台大醫護發起快閃！穿白袍跨海挺香港醫護同袍

2019-08-21 11:02

香港受內外影響 財政司長陳茂波料第三季經濟表現差

2019-08-21 10:25

中共對港仍強硬 黨報：反送中有影武者、藏鏡人

2019-08-21 09:57

反送中的結果，將決定中國對台政策走向

2019-08-21 09:40

繼歐美關切反送中 日外相河野太郎：對香港問題表憂慮

2019-08-21 09:33

反送中未歇 田北辰：北京設十一「死線」

2019-08-21 00:19

反送中資訊戰／推特、臉書 停權20萬帳號

2019-08-21 00:12

新聞眼／「三個不要」北京瘋傳 林鄭兩回應滅火

2019-08-21 00:10

2動作安撫…林鄭再遞橄欖枝 港人不領情

2019-08-21 00:03

反送中動盪加劇 香港人放眼移民馬來西亞

2019-08-20 22:43

國泰航空風波不斷 香港泛民議員辭任機師

2019-08-20 19:37

影／因反送中起爭執？港中年男砍3人逃逸 現已落網

2019-08-20 18:46

推特臉書大砍陸帳號 陸外交部：因戳中某些短處？

2019-08-20 18:27

外界憂北京狠招平抗爭 分析：中國需要一個資本主義的香港

2019-08-20 17:14

川普把香港與貿易協議掛鉤 人民日報：美國政客別再說三道四了

2019-08-20 16:35

香港信報前記者連儂牆前被砍 疑因反送中

2019-08-20 16:08

從諷刺到幫宣傳 中國官媒這回不切割「帝吧出征」

2019-08-20 15:50

電商阻反送中！在香港上淘寶、京東搜不到口罩、頭盔

2019-08-20 15:49

香港「反送中」史詩式抗爭 北京準備先斬林鄭

2019-08-20 15:24

「反送中」注定搞不出名堂？蔡正元：香港沒造反本錢

2019-08-20 15:02

名家觀點／香港政盪的省思

2019-08-15 01:01
看更多

熱門文章

一定要坐男友旁！情侶無法換位 竟朝空姐臉上潑熱水

2019-08-21 15:37

台大醫護發起快閃！穿白袍跨海挺香港醫護同袍

2019-08-21 11:02

反送中動盪加劇 香港人放眼移民馬來西亞

2019-08-20 22:43

中共外交部證實 英駐港總領館一名香港僱員在深圳被拘

2019-08-21 16:16

網紅婚禮請來42位中港台大咖明星！用一招倒賺1.3億

2019-08-21 13:27

陸GPS衛星全球最多 美安保隱憂？

2019-08-21 00:42

美售台F-16V戰機 北京反擊：對參與軍售美企實施制裁

2019-08-21 16:01

法媒：中國在加勒比海發展 一步步排除台灣存在

2019-08-20 22:26

吃了幾顆花生夫妻從此陰陽兩隔 夫一句話驚呆醫生

2019-08-21 18:00

中共人大：維持一夫一妻制 符合國情和文化傳統

2019-08-21 14:41

2動作安撫…林鄭再遞橄欖枝 港人不領情

2019-08-21 00:03

淪為投資公司? 小米CFO：盼布局強大的中國供應鏈

2019-08-21 00:53

買假畫還能原價賣回？陸貪官都愛來這洗錢「三贏」

2019-08-21 10:00

涪陵榨菜 世界三大醃菜

2019-08-21 02:08

新聞眼／「三個不要」北京瘋傳 林鄭兩回應滅火

2019-08-21 00:10

世界最高書店美夢夢醒 誠品上海店確定解約

2019-08-21 15:10

日外相找華春瑩自拍 被批自降身價

2019-08-21 14:50

中共對港仍強硬 黨報：反送中有影武者、藏鏡人

2019-08-21 09:57

孟晚舟案受害機構涉及花旗、法國巴黎銀行

2019-08-21 17:31

英國駐港領館職員失蹤 警方追查中

2019-08-20 22:46

東風17現身 陸再添「航母殺手」

2019-08-21 00:42

女警帶「蛇腰胸器」上街爆紅！辣模FB曬照回嗆 網嗨：看你就夠

2019-08-21 20:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top