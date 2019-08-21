全球11報刊廣告「因地異版」 籲全球關注香港過度警力

2019-08-21 15:47 香港01 記者鄭寶生／報導



G20與攬炒團隊這次合作，在全球13國18份報紙刊登廣告。圖擷自 Freedom HONG KONG 分享 facebook

反對逃犯條例修訂運動自6月以來，香港人多次在海外登報，希望引起全球關注。有網民早前透過募資，19日起在全球10個國家及地區共11份報章，再次刊登廣告，呼籲全球關注香港警察涉嫌過度武力的問題。

Facebook專頁「Freedom Hong Kong」表示，G20和攬炒團隊今次合作，旨在揭露警方涉嫌的各種濫權行為，如濫捕、違反戰爭法或國際人道法等，呼籲國際社會關注香港飽受文明社會中的不文明對待，並繼續支持香港人的抗爭運動。

包括美加、日韓台、德法、西班牙、瑞典和丹麥

8月19日刊登廣告的報章，包括美國《紐約時報》、加拿大《環球郵報》、日本《日本經濟新聞》、韓國《京鄉新聞》、西班牙《世界報》、德國《法蘭克福匯報》、台灣《自由時報》、法國《世界報》、瑞典《每日新聞報》、瑞典《每日工業報》以及丹麥《貝林時報》。

英國3報章廣告 延至當地時間20日刊登

其中德國《法蘭克福匯報》由印刷廠被雷擊中而無法印刷實體報紙，改為免費在網上下載，電子版可見到有關香港警察使用過度武力的廣告。

此外，原計劃在英國《倫敦標準晚報》、《泰晤士報》及《City AM》刊登同系列廣告，因出版日期資料錯誤，於當地時間20日刊出。

「Freedom Hong Kong」早前表示，已經落實在13個國家及地區共18份報章，由8月19日至30日陸續刊登廣告。

美國《紐約時報》。圖擷自 Freedom HONG KONG 分享 facebook

日本《經濟新聞》。圖擷自 Freedom HONG KONG 分享 facebook

德國《法蘭克福匯報》因印刷廠被雷擊中，該廣告只在網路上刊登。圖擷自 Freedom HONG KONG 分享 facebook

延伸閱讀：

【逃犯條例】眾籌登報未結束！加拿大免費報主動提供全版免費廣告

【811衝突】網民再發起眾籌全球登報 約1小時達100萬美元目標

文章授權轉載自《香港01》