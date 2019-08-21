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環時記者「被圍」翻版？港媒要求看廣東女記者證件

2019-08-21 14:40世界日報 北京21日電

來源：YouTube

又有中國記者遭「圍攻」？20日香港警方例行記者會結束後，約20多名港媒記者圍住廣東廣播電視台記者陳曉前，聲稱她在記者會拍攝其他記者「大頭」照片另有目的，指控她是假記者，懷疑是警方工作人員，要求出示證件。視頻顯示，陳曉前對香港記者聲稱自己也是一名記者。廣東廣播電視台事後也發出嚴正聲明強烈譴責。

環球網報導，根據陳曉前的名片顯示，她是廣東廣播電視台駐香港記者站站長。現場視頻顯示，陳曉前對香港記者說，「大家今天下午都在這個新聞發布會，大家都可以攝像，我們也可以攝像，我們也是一名記者，你們在發稿，我也在發稿，就這麼簡單。」

內地女記者被港媒圍堵廣東廣播電視台強烈譴責 (取材自環球網)
內地女記者被港媒圍堵廣東廣播電視台強烈譴責 (取材自環球網)
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陳曉前在視頻中也強調，她給警方看過她的身分，香港記者有什麼資格再查？香港警方在新聞發布會前都會向相關媒體機構發布採訪通知，參會的記者在進入會場前也會在門口進行登記，證明其記者身分。

據了解，陳曉前當時在報導警方新聞發布會時，會實時拍攝警方發言和記者提問的畫面。事後，一名蘋果日報的記者走過來質問她為何要拍提問的香港記者畫面，並且要求她出示採訪證件。在警方發布會現場，記者也看到港媒記者將她團團圍住。當時，陳曉前因為害怕受到人身傷害便快速躲到警察旁邊。

之後，已經有人將陳曉前「起底」，並將她此前的報導張貼出來。

據報導，談起被包圍這一幕，陳曉前表示非常氣憤，「大家都是記者，都有採訪的權力。警方讓我入場採訪就已經證明我的身分是合法的。為什麼蘋果日報的記者可以質疑我的採訪權？他們又有什麼權力來調查我的採訪權？」 陳曉前說，為什麼蘋果日報就要以小人之心度君子之腹，把每一位記者都想得跟他們一樣呢？

內地女記者被港媒圍堵廣東廣播電視台強烈譴責 (視頻截圖)
內地女記者被港媒圍堵廣東廣播電視台強烈譴責 (視頻截圖)
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在近期的香港報導中，中國記者在採訪過程中都受到干擾歧視甚至被暴力對待。中通社記者在機場採訪時被要求刪除照片，環球時報記者付國豪在8月13日在機場採訪時被圍困禁錮，被暴徒圍攻。

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