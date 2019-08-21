風暴至此！泛民議員辭任國泰機師

2019-08-21 13:39 世界日報 香港21日電



反送中/國泰航空風波不斷 香港泛民議員辭任機師 中央社 分享 facebook

香港國泰航空公司近期捲入「反送中」的政治風波中，公司繼高層請辭及解雇兩名機師後，昨天又有機師請辭。

中央社報導，身兼國泰航空師機的泛民主派立法會議員譚文豪，昨天在社交平台宣布辭任國泰航空機師，他表示「感謝這間一手一腳栽培我的公司」、「為了保護這間立足於香港70多年的航空公司不再遭受無理攻擊，同時希望這場航空界政治風暴能夠至我而止」。在此之前，他已在國泰航空工作18年。

屬於公民黨成員的譚文豪留言說：「這次中國民航局將手伸到香港，向本地航空公司直接施壓，無疑是一場白色恐怖，由前線員工到集團CEO都因為這一場政治審判而被辭職。」

反送中/國泰航空風波不斷 香港泛民議員辭任機師 中央社 分享 facebook

譚文豪表示，「回顧整場反送中運動，很多學生為此受傷、挨饑抵餓，銀髮族頂著催淚煙走上前線，有人被捕，可能會失去前途，有人永久失去視力，甚至有人寧願付出生命。比起其他抗爭者，譚文豪只是放棄一份工作、放棄一條後路，簡直微不足道。」

譚文豪表示，無需太過為他放棄工作感到惋惜，「比起我駕駛飛機在天上飛的自由，我更想一心一意和香港人一齊守護著的自由、我們下一代的自由。我承諾大家，無論如何我都會和大家同一起撐下去。」

報導說，在為期兩個多月的反修例風波中，國泰航空的工會曾發起罷工，譚文豪也曾在機場予以支持。

香港機場上周連續兩天遭反修例支持者癱瘓後，中國民航局向國泰航空發出安全警示。

其後，國泰航空行政總裁何杲、顧客及商務總裁盧家培同時辭職；國泰航空又宣布解雇了兩名機師，並警告員工不能參加反修例的政治集會。

在這次反修例風波中，譚文豪經常站在集會示威前線。