議員：港風暴 京設「十一死線」未來10天是平息黃金期

2019-08-21 13:40 世界日報 香港21日電



田北辰：陸設十一死線 (取材自香港明報) 分享 facebook

實政圓桌立法會議員田北辰昨在電台節目上表示，他收到消息，北京為修例爭議設下「死線」，要求在10月1日中共建政70周年前平息風波。他說，未來10天，是港府平息風波的黃金機會。

據香港明報網披露，田北辰昨接受香港電台節目千禧年代訪問時表示，示威浪潮不可能一直延續，又引述消息稱，10月1日中共建政70周年是北京的「死線」，屆時事件必須平息，否則北京會對香港特首林鄭月娥施壓，方案包括按「基本法」要求駐港部隊出動，由大陸全國人大常委會宣布港府無法維持治安，出動武警或駐港部隊。

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他認為，林鄭月娥必須在8月31日民陣再次發起遊行前回應部分民間訴求，包括成立獨立調查委員會和宣布撤回修例，讓香港社會在10月1日前，有一個月時間恢復平靜。

不過，田北辰對於林鄭在十月前消解民怨不感樂觀，認為港府若要回應示威者五大訴求，當中以成立獨立委員會和撤回修例最重要。

另據香港01報導，田北辰強調，反送中的「勇武派」已疲倦，自知難抗衡警方，拖延時間越長，人數會越少。他指出，北京並非沒時間死線，「我聽到死線是，即將在國家成立70周年」。以目前大陸強勢及與美角力情況下，十一當天若香港又有數十萬、百萬人示威，北京絕不會接受。

他又指出，10月1日死線意味在該日前，要有相當一段時間讓社會平靜，認為政府真正處理問題的死線是9月初，「令和平理性非暴力示威者少人出，暴力事件就會冇，冇催淚彈，中央先會放心」。

他指出，8月31日民陣遊行是試金石，未來10天是港府的「黃金機會」，特區政府要令當日遊行人數大幅減少。