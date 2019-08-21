風暴無懼！內地客挺「一人茶餐廳」

2019-08-21 13:42 世界日報 香港21日電



影片來源：臉書

香港反送中延燒，期間發生多起警民衝突。香港一間茶餐廳老闆娘稱自己曾參加一場支持警察的集會，還帶了一幅支持警察的標語，貼在店裡的牆上，這件事被示威者發現後，開始在網路抨擊，使的店裡生意大受影響；但老闆娘仍堅持自我，「對於撐警的決定，我200%不後悔」。不過不少理念相同的顧客知道老闆娘後，則紛紛到店力挺，讓小餐廳依舊座無虛席。

挺港警！/「一人茶餐廳」老闆娘挺港警遭示威者狂轟，陸客專程相挺塞爆。 (取材自臉書) 分享 facebook

香港鯉魚門的茶餐廳「銀龍咖啡茶座」，也被稱為「一人茶餐廳」，因為店裡員工只有老闆娘一人。女老闆李凱瑚表示，近日突然湧入大批顧客，這讓身兼廚師、收銀、服務員和老闆的她差點忙不過來，「最近生意非常非常之好，是我意料之外。」

據了解，李凱瑚已經有近2個月沒有這麼忙過了，在6月30日參加一場支持警察的集會後，就被示威者在網路上攻擊，甚至抹黑與霸凌，導致許多執法部門上門關切。此事被媒體報導後，大陸遊客以及不少志同道合的香港顧客紛紛前來消費，希望以自身行動支持這位堅強的女老闆。

陸客黃先生表示，「知道老闆娘挺香港警察，挺香港政府，所以說作為一個中國人，肯定是要過來表示一下。」香港居民說，「我覺得支持香港警察的事情是值得鼓勵的，因為警察真的為我們做了很多的事。」

(取材自臉書) 分享 facebook

小小一間店內熱鬧非凡，遊客或本地人競相來店消費表示支持，很多顧客都會對老闆娘「比讚」，還有很多陸客專門前來支持小店，讓李凱瑚覺得在支持香港警察的事情上，自己並不孤單。