新聞幕後／「三個不要」瘋傳 林鄭急回應滅火

2019-08-21 13:00 世界日報 香港特派員 世界日報 香港特派員 李春



「三個不要」瘋傳 林鄭兩回應滅火 路透社 分享 facebook

8月19日下午，中共中央總書記習近平考察甘肅，首站到了敦煌。下午5點，在敦煌壁畫前修行的澳門畫家傳來短片，說習就從身邊走過，絕對沒有提前封路和清場，還與遊客握手。

沒有提前封路和清場，被認為是一個值得注意的變化，還有些可圈可點的，是官媒簡短的報導中，習近平說了句「讓歷史說話」。

習近平赴甘肅，被認為是北戴河會議結束後他的首個考察行動。就在這天晚上，正在上海訪問的香港律政司長鄭若驊，突然提前結束行程，凌晨返回香港。她沒有說明因何突然提前返回，但第二天上午，香港召開行政會議，特首林鄭月娥在會前談到要建溝通平台，香港監警會將調查6月以來的連串衝突，還要請海外專家以求客觀。

除了林鄭月娥，選擇這時說話的還有幾位，一位正是監警會主席梁定邦。梁定邦這天說了很多話，其中兩段很重要，一段是要平息香港紛爭，不能只靠警察，應從撤回「逃犯條例」修訂開始；另一段是明確地講，他認為香港政府不宜排除稍後成立獨立調查委員會的可能。

梁定邦這人沉穩持重，屬建制派中的穩健派，他不會興之所至說話，且在此之前，據傳他與林鄭月娥有過面晤。他說：「每次我見到特首，都會對她說，妳要提出一個政治解決方案。她亦同意，說她正在處理。」

再一個出來說話的人也含蓄，是世家子弟田北辰。作為立法會議員，田北辰行事貼地又敢說話，這回他說收了訊息，北京要求9月初平息香港的紛爭。他認為香港政府可在此前作出一些回應，令「831遊行」的人數減少，以及在遊行結束後不發生暴力事件，北京就會感到安心。

與梁定邦不約而同，田北辰也說香港政府應考慮回應部分訴求，如撤回法案及成立獨立調查委員會等。

也在這一天，北方盛傳官府內的消息，是上面有了治港新策，叫做「三個不要」。這「三個不要」，是不要將香港內部矛盾蔓延成香港與大陸的矛盾、不要將香港內部矛盾升級為香港與北京當局的矛盾、不要將香港的內部矛盾升級為國際矛盾。

對「三個不要」，香港的建制派政圈不大相信，指其為偽託，顯示其心中百般的不願。而在北方，不少人信其為真，也將其與結束不久的北戴河會議相聯。事實上，細析這「三個不要」的文章，在北方政圈瘋傳，網管當局有些看見當沒看見。