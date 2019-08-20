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日男七年沒洗澡全身黑垢 網友：這根本是怪物吧

川普把香港與貿易協議掛鉤 人民日報：美國政客別再說三道四了

2019-08-20 16:35世界日報 中國新聞組／北京20日電

美國總統川普18日指出，若香港反送中」示威成為另一起天安門事件，發生暴力鎮壓，美中將很難達成貿易協議。川普說，希望看到以人道方式解決香港問題，相信這有利於美中正在談的貿易協議。對於川普把香港「反送中」與美中貿易協議掛鉤，人民日報回擊「美國政客別做夢了」。

川普上周表示，很快安排與習近平通話，但川普18日被問及是否已與習近平通話，川普卻以「我不想評論此事」回應記者。

川普之前曾說，香港是中國的一部分， 必須自己解決此事，但近期卻經常推文談香港，並提議習近平應見示威代表；川普十八日回應關於香港情勢的提問時，也總提及美中貿易協議。

川普說，「如果它是另一起天安門廣場（事件），如果發生暴力（鎮壓），我認為就會是件很難處理的事。」

人民日報指出，連日來，一些美國政客大打香港牌，妄圖將中美經貿磋商與香港亂局掛鉤。這顯然不懷好意，也打錯了算盤。香港事務純屬中國內政，與中美經貿磋商性質完全不同，硬被混搭一起，說明美國一些政客手伸得太長，為了骯髒目的連道義與公理也不要了。美國政客應正視現實，停止傳遞錯誤信號，更不要與亂港分子勾肩搭背。美國政客只要稍有自知之明，攬鏡自照，就會發現自身的醜態和軟肋。長長記性，別再說三道四了！

反送中香港

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