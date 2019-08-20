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電商阻反送中！在香港上淘寶、京東搜不到口罩、頭盔

2019-08-20 15:49世界日報 中國新聞組／北京20日電

香港反送中抗議持續延燒，一名抗議者試圖將催淚彈丟回給警方。美聯社
香港反送中抗議持續延燒，一名抗議者試圖將催淚彈丟回給警方。美聯社
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香港登入阿里巴巴集團旗下淘寶這類的電子商務平台，搜尋遮陽傘、口罩和頭盔等抗議裝備，結果會顯示「找不到相關商品」。香港物流公司表示，這類「敏感物品」會被海關扣留。彭博報導，香港的抗議民眾如今得要由中國以外地方購買抗議裝備。

中央社報導，香港物流公司指出，諸如黑色T恤、布條、雷射筆和口罩等列在「敏感物品」清單上的東西，都會被海關扣留。但這些在香港搜尋不到的商品，在中國境內登入電商平台卻搜尋得到。

香港抗議示威活動自6月初延燒至今，政府提出警告，香港經濟和聲譽會因此受損。在和平集會結束後，警方曾朝著在路上徘徊的民眾，動用催淚瓦斯和橡皮子彈清場。最近幾週抗議衝突的暴力行為逐漸加劇。

在這類衝突場合，示威者會戴上防毒面具和頭盔。警方稱，有些示威者會用雷射筆的強烈光束照射員警。

如今，當民眾登入像是京東網站這類的電商平台，搜尋頭盔和雷射筆等商品，網站會顯示「香港和澳門都沒有庫存」。

根據香港物流公司「日日買集運」官網通知，海關加強了對進出口商品的管制，目前列在「敏感物品」清單上的商品還包括毛巾、遮陽傘、螢光棒、手電筒和頭盔。官網還表示，海關定義的敏感物品清單不斷更動。它並未說明所指的是香港還是中國境內的海關。

另一家物流公司「淘派集運」本月稍早也發布類似的通知，指出海關及香港政府針對像是黃色頭盔、黃色雨傘、鐵管和刀具等進口貨品進行管制，通知內容還寫道，絕不可運送用於「騷亂」的用品。

香港海關人員說，沒有收到任何管控進口抗議相關物品的指令，也不清楚中國境內海關是否有任何限制。

反送中香港電商淘寶阿里巴巴集團

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