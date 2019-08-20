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從諷刺到幫宣傳 中國官媒這回不切割「帝吧出征」

2019-08-20 15:50世界日報 中國新聞組／北京20日電

中國網絡志願軍組織「帝吧」原定7月23日集體「翻牆」聲援香港警察，卻有志願軍身分「被起底」，人民日報海外版公眾號「俠客島」以「出師未捷身先死」評論此事，被網民質疑語帶諷刺。不過，「帝吧」8月17日再次出征，官方態度大轉變，獲共青團、央視、環球時報等正面提及，被認為是網宣版的「兄弟爬山，各自努力」。

香港01報導，約半個月前，「帝吧」原要在香港社交網絡「洗版」，「聲援香港警察」，不料在總動員前夕，一批志願軍的身分「被起底」，個別人士更疑似「被參軍」。

「俠客島」在微博發帖報導事件，加上「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟」作評語，引發一場小風波，最終「俠客島」刪帖以息事寧人。

「俠客島」和「帝吧」代表截然不同的表達風格。前者是權威評論平台，後者則屬於網絡作戰組織。不過隨著香港局勢急轉直下，官方受到治安戰線的沉重壓力，對「帝吧出征」態度大幅轉變。官方站穩立場「不分化」，對「帝吧」的前線行動「不割席」。

8月17日「帝吧」捲土重來，再次發起大規模行動，登陸推特、臉書等「洗版」。與上一次不同，這次「帝吧出征」獲共青團、央視、環球時報等正面提及。共青團官方微博「共青團中共」發文，稱「今晚，屬於#帝吧網友#」。

另據文匯報報導，帝吧16日預告出征「第一戰場」是到Instagram聲援「飯圈女孩」。

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