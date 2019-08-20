香港「反送中」史詩式抗爭 北京準備先斬林鄭

香港特首林鄭月娥（中）。 歐新社 分享 facebook

香港的818集會和遊行，出現史詩式的場面；開始集會1小時，即塞爆維園，從高空俯瞰，6個足球場和一個大草坪全塞滿人；下午3時，天降滂沱大雨，人們撐起兩傘，一片傘海，在大雨中堅持下去，齊喊「香港加油」，令人感動。

維園內的人分批離開，讓其他人可以進入園內，這種「離開」和「進入」的交換，創出「流水式集會」的新模式。離開的人向西行前往中環，進入的人則向東行進入維園，「雙向式」的遊行，秩序井然空前未見。

「民陣」說，參加人數達170萬，規模與6月16日的200萬人相若。如此龐大的人數，意義特別重大，因為集會前夕，大批武警集結在深圳，製造兵臨城下的恐嚇；警方也不斷將武力升級，甚至用布袋彈近距離射擊，射爆一女示威者的眼球。但港人不畏不懼，堅持站出來，與北京和警方對抗。

林鄭政府在集會前夕宣布「派糖」，動用191億港元(24.4億美元)，以現金和其他方式派給港人，以為這樣可以拉攏民眾，但計畫徹底失敗，港人沒有因此而不上街。這次170萬人站出來，顯示反政府的人心未變，與6月兩次百萬人遊行時一樣。

170萬人出來抗議，反映出港府遏制示威的策略完全失敗，北京也不得不調整策略。有跡象顯示，北京正準備更換特首。2012年曾與梁振英爭特首的唐英年，可能是接任人選；他在北京和商界的人脈更勝林鄭，由他接任，會比林鄭更有利於平息民憤。

至少有個跡象，顯示唐可能是人選。一，北京指責香港示威是顏色革命，但唐日前率先說，不是顏色革命；左派重要人物的梁愛詩19日也說，不是色革命，與唐所說一樣，這可能是北京的最新策略。二，唐成為左派的「守護香港大聯盟」的掛帥人物，他在新華社發布的照片中坐在正中央。

當然，更換特首只是調整策略，並不表示，北京改變對港一貫強硬的政策。中共不會承認錯誤，也不會改變控制香港的政策；到2047年，香港不可能再有集會和遊行的自由，不會有批評政府的言論自由，不會有上網的自由，而且還要像13億人那樣受到數位監控。

但170萬人上街抗爭顯示，港人不會放棄，甚至一直抗爭到2047年。818的集會和遊行，是一次「和理非抗爭」的重大勝利；本月23日，香港將有另一大型和理非行動，將由全民組成數十哩長的人鏈，向全球展示抗爭的決心；31日，民陣將舉行另一次大遊行，如果屆時再有百萬人站出來，就等於宣判林鄭政府的死刑。