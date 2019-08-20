推特臉書停中國帳號 港期待英國發聲

2019-08-20 15:05 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



反送中持續進行，外界陸續對中國的行為做出譴責。推特跟臉書開始移除那些由中國政府控制，試圖破壞反送中活動的假帳號。推特於19日宣布，將停止發佈由「國家操控」的新聞媒體帳號刊登的廣告。另外，美國副總統於19日對中國釋出威脅，不過最有立場發言的英國仍未做出實質行動。

移除假帳號

根據《英國廣播公司》報導，推特表示，已移除936個用以「在香港埋下分裂種子」的帳號。臉書也聲明，已移除7個粉絲專業、3個社團以及5個臉書帳號。推特也指出，除了刪除的936個帳號外，還有20萬個帳號先是被「主動停用」接著又突然變得「非常活躍」。

推特之前允許中國的新華通訊社購買廣告之後，遭受大力譴責，於是於19日發出聲明，將不會再允許這樣的情況發生。根據《CNN》報導，推特這項新政策只適用於「在財務或言論上被國家控制的新聞媒體」，但他們並未指明哪些媒體符合上述說明。

外界態度

根據《CNN》報導，美國副總統彭斯於19日表示，如果香港的法律遭到侵犯，可能不會與中國簽署貿易協議。他說道，若要美國與中國達成協議，中國政府必須兌現1984年的承諾，尊重香港的自治權利。

根據《香港自由新聞》報導，1997年英國將香港歸還中國之時，簽署條約以確保一國兩制與民主能在香港實行。現在中國準備毀約，英國在法律與國際上是最有立場發言並進行抵制的，但目前英國對中國的不守信卻未做出實質行動，任憑中國為所欲為。

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