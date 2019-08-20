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網路散布假消息抹黑反送中 推特+臉書停權超過20萬個帳號

2019-08-20 09:51聯合新聞網 綜合報導

香港反送中運動持續延燒，社群平台推特在19日發文表示，已經刪除936個帳號、停權超過20萬個帳號。原因是這些帳號皆來自中國大陸，刻意製造有關反送中的假消息。臉書在同一天也刪除了7個粉絲專頁、3個社團及5個帳號，原因是涉及造假，更發現這些帳號和中國本土有所關聯。

臉書貼出這些頁面的文章為例。 圖擷自臉書聲明
臉書貼出這些頁面的文章為例。 圖擷自臉書聲明
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在中國大陸境內想上推特或臉書，必須透過「翻牆」才能進入。不過推特發文指出，有大量帳號來自於中國，「故意且針對性想替香港製造更多的政治紛爭」，使用的方式包含詆毀抗議行為的合法性，以及質疑活動的政治立場。有鑑於此，推特決定刪除936個帳號、停權20萬個帳號。

推特舉出幾則違反相關規定的文章為例加以說明，有特定帳號指出「暴徒大肆破壞」、「掌握十名暴徒罪證」，更出現了大量玻璃窗碎裂、鐵門遭到破壞的照片，疑似想把示威者塑造成暴民的形象。

推特舉出部分違規內容當例子。 圖擷自推特聲明
推特舉出部分違規內容當例子。 圖擷自推特聲明
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同日，臉書也發出聲明，指出在19日刪除了7個粉專，3個社團及5個個人臉書帳號。資料顯示，有粉專擁有近1.5萬名粉絲，其中有的社團人數多達2200人。臉書強調，不希望他們的服務被用來操縱人，「雖然背後的人試圖隱瞞自己的身份，但調查發現這些帳號與中國本土有所關聯」。

反送中香港臉書推特假新聞
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