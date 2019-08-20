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香港824遊行 抗議智能燈柱監控市民

2019-08-20 00:30聯合報 香港特派員李春／香港報導

港府推行智能燈柱，港市民憂心可能在反送中後被用作「秋後算帳」的證據。 （中通社資...
港府推行智能燈柱，港市民憂心可能在反送中後被用作「秋後算帳」的證據。 （中通社資料照片）
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香港一百七十萬「流水式集會」後，未獲港府正面回應，各界繼續安排不同類型的抗爭活動，其中正向警方申請的觀塘遊行，除反送中五大訴求外，還加進關注「監控燈柱」在反送中運動秋後算帳的內容。

由香港網民發起的八月二十四日觀塘遊行，遊行定名「燃點香港，全民覺醒」，申請人劉穎匡昨天下午與香港警方商討遊行細節，遊行仍有待警方發出不反對通知書。

觀塘是香港的老工業區，現正向新型商區轉型。這場遊行暫定下午二十四日下午一點於觀塘駿業街公園遊樂場集合，經海濱道遊行至九龍灣零碳天地解散，預計四千人參與。

申請人劉穎匡曾發起兩次反修例活動，包括「七七九龍大遊行」及「七二七中環遮打花園集會」。劉頴匡前天剛收到恐嚇信息，當天晚上其住所門外被淋紅油。他直指有人意圖阻止民間發起抗命運動，但他不會被嚇怕。

劉穎匡說，遊行內容圍繞五大訴求和引起市民關注的智能燈柱隱私問題。觀塘是香港智能燈柱試行區，燈柱有人臉識別系統，可以記錄市民的生物特徵和行蹤，監控市民一舉一動。

他擔心香港變成現在的新疆。智能燈柱甚至可能在反修例運動後被用作「秋後算帳」的證據。他希望在作為智能燈柱試行區的觀塘遊行，能夠喚起市民的關注。

香港政府七月中曾表示，智能燈柱系統無人臉識別功能，拍攝到的數據，不會傳送到第三方作人臉識別應用。政府又稱知道有市民關注燈柱可能涉及私隱問題，燈柱部分功能現時不會啟動，包括環保署用攝影機，協助監察非法傾倒建築廢物、運輸署藍牙交通探測器，以及用攝影機收集車牌號碼，來計算不同類車輛數目。政府資訊科技總監辦公室會作廣泛諮詢，等社會有共識才啟動這些功能。

另一方面，「八一八維園集會」後，香港民間人權陣線立即宣布向警方申請發起「八三一再遊行」。民陣召集人岑子杰說， 路線暫定由遮打花園至中聯辦，又指如警方有智力理解難禁市民參與遊行的事實，將不會反對民陣。被問到是否擔心被警方反對，他回應稱，不是警方禁止遊行，當日就會沒事發生。

昨天在香港警方記者會上，對是否會批出民陣八三一遊行不反對通知書，警察公共關係科總警司謝振中說，警方對每一個公眾活動，都會考慮涉及的人數、地點、申請人處理相關大型活動的能力及警方的情報，作出獨立風險評估，目前距離八月底的活動仍有一定時間，警方到時一定會將所有因素，都納入考慮。

在遊行之外，令人關注的還有開學期將到，大學中學的罷課行動。香港樹仁大學學生發動罷課，樹仁副校監胡懷中昨天致函師生，指校方得知學生會有意號召同學罷課，校方立場是同學罷課，老師不罷教，同學不會因為缺席課堂而受到懲罰，教職員必定緊守崗位。

胡懷中又說，過去兩個多月來看到無數青年以和平方式表達訴求，感動人心，但不贊同任何群體，不同形式的種種暴力行為，而現時社會出現令人震驚的暴力行為，校方強烈呼籲，同學不要將自己置身於暴力之中。

反送中香港
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