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川普：鎮壓香港 美中難成貿易談判

2019-08-20 00:31聯合報 華盛頓記者張加／十八日電

川普警告北京，如果中國以暴力及「天安門式」鎮壓香港示威者，將使兩國貿易談判將會變...
川普警告北京，如果中國以暴力及「天安門式」鎮壓香港示威者，將使兩國貿易談判將會變得非常困難。 圖／聯合報系資料照片
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美國總統川普十八日指出，若香港反送中」示威成為另一起天安門事件，發生暴力鎮壓，美中將很難達成貿易協議。

川普說，希望看到以人道方式解決香港問題，相信這有利於美中正在談的貿易協議。

不過，川普也說，他尚未準備與中方達成協議，中方想，但他還沒準備好。

此外，川普上周表示，很快安排與習近平通話，但川普十八日被問及是否已與習近平通話，川普卻以「我不想評論此事」回應記者。

川普十八日離開新澤西州前回應媒體提問，談及美中貿易、香港情勢、售台Ｆ-16Ｖ等多項議題。

川普之前曾說，香港是中國的一部分， 必須自己解決此事，但近期卻經常推文談香港，並提議習近平應見示威代表；川普十八日回應關於香港情勢的提問時，也總提及美中貿易協議。

川普說，「如果它是另一起天安門廣場（事件），如果發生暴力（鎮壓），我認為就會是件很難處理的事。」

另外，聲援香港「反送中」的華府民眾十八日聚集在白宮前拉法葉廣場舉行華盛頓特區「英美港盟，主權在民」集會，呼籲守護香港自由，堅守五大訴求。活動聚集許多團體與個人，各自準備海報與標語，吶喊「香港加油」、「自由萬歲」等口號，大陸民運人士王丹與大陸維權律師陳光誠也參加，約上百人參與，其中逾廿人來自台灣。

王丹表示，美國總統川普對香港局勢的態度，令他非常失望，但國會非常關心香港，若中共對香港動武，相信美方會祭出經濟制裁。

反送中香港
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