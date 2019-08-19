梁愛詩稱 香港未進入緊急狀態

2019-08-19 14:51 世界日報 香港19日電



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香港前律政司司長梁愛詩今天說，部分反對修訂「逃犯條例」示威者的行為接近「顛覆」層次，但尚未是推翻特別行政區或北京中央政府，屬於社會治安多於國家安全問題。梁愛詩說，相信全國人民代表大會不會動用《基本法》第18條，宣布香港進入緊急狀態。

梁愛詩曾擔任基本法委員會前副主任，在香港法治問題上頗具權威性，政治立場也比較親北京。她昨早接受商業電台訪問時，作了以上表示。

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梁愛詩說，相信人大不會動用《基本法》宣布香港進入緊急狀態，有關條文要在武裝起來推動「港獨」、幾乎進入戰爭狀態才會使用。對於眾所關切解放軍是否會到香港，她說，這個問題首先要看特區政府是否請求，然後看北京中央是否答應，最後才讓解放軍維持治安，「主導權在港府手上」。

武警操練 梁：為十一

而武警近日在深圳灣體育中心操練，梁愛詩不認為要威嚇示威者，應該是十一70周年會有大型匯演，各地均正在作準備。

至於有些人很擔心解放軍到香港，梁愛詩說，解放軍進港也要遵守《駐軍法》及香港法律；即使解放軍來了，「一國兩制」也不會因而完了，因為「一國兩制」是基本法設計，這樣做不會破壞「一國兩制」。

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梁愛詩並表示，港府已承認推動修訂《逃犯條例》工作錯誤，但不少反修例人士至今「仍未醒」，以為是參與支持香港自由的偉大工程。她強調，「自由不是沒有限制的」。

對於反修例人士提出的「雙普選」訴求，梁愛詩說，行政長官及立法會選舉制度是按照香港實際情況推行，「如果社會不顧法紀，北京中央怎會放心讓香港實行普選？」

明報報導，民主黨主席胡志偉批評，梁愛詩言論是「戾橫折曲」、為中共認為在港有「全面管治權」背書，這正是最傷害一國兩制的管治心態。人民力量立法會議員陳志全稱，香港是否有一國兩制，要視乎港人、國際社會是否相信，試問一旦出動解放軍，國際還會相信香港有一國兩制嗎？