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挺港vs.親中 示威潮蔓延全球

2019-08-19 14:51世界日報 香港19日電

來源：YouTube

香港反送中抗爭行動也延燒到全球，美國東西岸大城、加拿大三城、倫敦、巴黎、柏林、雪梨等城市，都有聲援香港示威的民眾，也遭到支持北京政府的華人舉著五星旗反制。

挺港尬親中 示威潮蔓延全球 法新社
挺港尬親中 示威潮蔓延全球 法新社
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法新社報導，數以千計支持香港示威的北美民眾，在當地時間17、18日，分別於美國華府、紐約、洛杉磯、舊金山，以及加拿大溫哥華、多倫多、卡加利等城市上街，聲援香港民主。

華府聲援香港「反送中」的民眾在臉書發起18日下午在白宮前拉法葉廣場舉行華盛頓特區「英美港盟，主權在民」集會，呼籲守護香港自由，堅守五大訴求。活動聚集許多團體與個人，各自準備海報與標語，吶喊「香港加油」、「自由萬歲」等口號，中國民運人士王丹與維權律師陳光誠也參加，約上百人參與，其中逾20人來自台灣。

紐約17日約有600名示威者從曼哈頓孔子大廈一路遊行到布魯克林，一街之隔則有百名華人聚集，不斷揮舞五星旗並痛批示威人士「賣國賊」、「漢奸」。洛杉磯知名觀光勝地聖塔蒙尼加（Santa Monica）海灘的商店街，同日出現300多名身穿黑衣的民眾，綿延上百公尺的人龍高喊「光復香港，時代革命」、Free Hong Kong。約5名自稱中國留學生的青年，拿著五星旗對著群眾喊「一個中國，一個國家」，在志工阻隔下，沒發生衝突。

在英國倫敦特拉法加廣場，當地時間17日，挺港和親中的民眾共有上千人上街並隔空叫陣。英國警方派出大量警力，隔絕兩方人馬。支持「反送中」示威的數百人高舉寫著「英國會讓中國履行對香港自由的承諾嗎」、「人民力量：與香港同在」，隊伍中有人拿著英國殖民時期的英屬香港旗，揮舞標語往國會廣場遊行。但廣場上同時也有揮舞中國五星旗的另一群示威者，高舉寫有「賣國賊」、「香港永遠是中國的一部分」等標語，雙方互別苗頭。

法國巴黎當地時間17日也有約50人集會支持香港示威。旅居巴黎的香港人當天傍晚6時冒雨聚集在聖米歇爾廣場（Place St-Michel），手舉「反送中」、「與香港團結在一起」等標語牌，也有台灣僑民及關心亞洲情勢的法國民眾到場支持香港獲得更多自由及民主。這場活動在社群網站臉書（Facebook）等地宣傳開來之後，來自中國大陸的僑民也彼此號召帶著五星旗到場表達「香港是中國一部分」等意見，他們高唱中華人民共和國國歌「義勇軍進行曲」，間歇有指責「漢奸」、「賣國賊」的呼聲。整場活動持續到8時，過程平和，有零星爭執，但都立刻平息下來。

另據中央社報導，柏林布蘭登堡門前廣場約200人示威，抗議港警過度使用暴力，呼籲世人關注香港。中華民國駐德代表謝志偉也前往聲援。廣場另一側，有近50名中國人高舉五星旗，手持「攻擊警察是正確的嗎？」、「違法不是民主」等標語。柏林警方出動警車和員警將雙方隔開，過程大致平和。

澳洲各地16日、17日也有支持反送中遊行。墨爾本約有600名挺港人士在州立圖書館外集會，還有近百名親中人士到場嗆聲，互相對峙。澳洲雪梨晨驅報報導，一名舉著支持香港自由標語的男性長者遭到親中示威者包圍、惡言相待，還有一名手持台灣青天白日滿地紅旗的男子被推倒在地；他們兩人都在警方護送下才得以離開。

反送中香港
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