阻示威！北京施壓 逼跨國企業選邊站

2019-08-19 14:29 世界日報 綜合18日電



阻示威 北京向跨國企業施壓要切割 員工兩難 美聯社 分享 facebook

香港反送中示威活動沸騰，北京當局逐漸施壓國際與本地企業選邊站，不僅企業難切割，員工也兩難。

紐約時報(NYT)報導，總部位於香港的國泰航空(Cathay Pacific Airways)執行長何杲(Rupert Hogg)早前被北京當局要求交出罷工名單，但名單上只有他一個人的名字；何杲16日辭職，成為反送中示威中，企業成為人民和當局夾心餅乾的最明顯案例。

如今，全球企業都面臨相同壓力。

國際四大(Big Four)會計事務所的員工透過籌眾買下香港「蘋果日報」16日的全版廣告，以「毋分橙黃藍綠，惟分是非黑白」為標題，表態支持香港示威，但也澄清「公司不代表我們的立場」。

此四大指的是普華永道(PwC)、德勤(Deloitte)、畢馬威(KPMG)和安永(Ernst & Young)聯合會計事務所；四大分別發表聲明，強調廣告不代表公司立場，猛烈譴責香港近期出現的暴力行為，堅決支持「一國兩制」。

普華永道的聲明表示，「我們堅決反對挑戰國家主權的任何行動」。

紐時指出，尚不清楚公司發表聲明是否足夠。

中國共產黨掌控的「環球時報」16日報導，各大企業必須「開除對香港立場錯誤的員工」。

中國網民則警告，四大將成為「下一個國泰」。

財經與企業管理網站Webb-site創辦人韋伯(David Webb)表示，何杲離職「震驚且丟臉」，稱這是中央政府足以影響香港事業的實例。

韋伯說：「我認為，所有大公司的執行長都該保持警覺，他們將是下一位為員工行為負責的人。」

對香港勞工和企業來說，這意味著職場緊張情勢，如谷歌(Google)和亞馬遜(Amazon)的員工習慣透過社群媒體等平台闡述更鮮明的立場。

參與18日遊行的中國製造商員工、46歲的賴‧喬瑟夫(Joseph Lai)說，他已放棄向中國同事說明香港人為何不開心；他不擔心中國老闆發現他參加遊行，「換工作就好，但若我們不來，怎能說我們是香港人？」