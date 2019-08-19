民陣轟港警暴力 港府辯「被迫使用最低武力」

2019-08-19 14:30 世界日報 綜合18日電



民陣流水式集會 港府急挺警 法新社 分享 facebook

香港民陣18日以「煞停警黑亂港，落實五大訴求」為口號，舉行「流水式」集會，集會主題之一是質疑香港警方執法，香港政府發言人對此表示遺憾，表明全力支持警方的嚴正執法，並再次呼籲參與公眾集會和遊行的人士，以和平理性的方式表達意見。

港府發言人表示，香港向來是十分安全的城市，警隊在2018年進行的服務滿意程度調查和公眾意見調查顯示，48%的受訪者對警隊的整體服務表現感到「非常滿意」或「頗滿意」。

港府發言人稱，但不幸地，在過去兩個多月來舉行的多個公眾遊行和集會後，激進和暴力示威者多次衝擊警方防線，肆意堵塞道路，破壞公眾設施和多處縱火，並以攻擊性武器襲擊警務人員，亦有擲磚和汽油彈，以致多間警署受到超過75次的攻擊和破壞。

一邊提五大訴求「煞停警黑亂港」 一邊柔性喊話「被迫武力驅散」 美聯社 分享 facebook

港府發言人並稱，警方一直以容忍的態度處理這些違法事件，只在受到暴力襲擊時，才被迫以最低武力驅散示威者，恢復社會秩序。至今共有約180名警務人員被暴力的示威人士襲擊受傷。

香港前律政司司長梁愛詩18日說，部分反對修訂「逃犯條例」示威者的行為接近「顛覆」層次，但尚未是推翻特別行政區或北京中央政府，屬於社會治安多於國家安全問題。

梁愛詩曾擔任基本法委員會前副主任，在香港法治問題上頗具權威性，政治立場也比較親北京。她在接受商業電台訪問時表示，相信中國全國人民代表大會不會動用基本法第18條，宣布香港進入緊急狀態。她說，有關條文要在武裝起來推動「港獨」、幾乎進入戰爭狀態才會使用。

對於眾所關切解放軍是否來港，梁愛詩其後接受媒體訪問時說，在這個問題上，首先是特區政府請求，然後看北京中央是否答應，最後才讓解放軍維持治安。